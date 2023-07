CSI: Vegas 2, anticipazioni puntata 11 luglio 2023/ Trey e Josh disposti a tutto…

CSI: Vegas 2, anticipazioni puntata 11 luglio: questa sera su Rai 2 il finale di stagione

Questa sera, martedì 11 luglio – alle ore 21.20 su Rai 2 – andranno in onda gli ultimi due episodi di CSI: Vegas 2. La seconda stagione dello spin-off del celebre franchise arriva dunque alla sua conclusione con due ultimi appuntamenti imperdibili che chiudono il cerchio delle indagini e delle dinamiche dei personaggi principali. La squadra investigativa di Las Vegas avrà a che fare con gli ultimi avvincenti e ansiogeni casi che chiudono la seconda stagione della serie tv crime.

Come anticipato, il finale di stagione di CSI: Vegas 2 sarà scandito dagli episodi 20 e 21. Entrambe le puntate sono già state trasmesse negli Stati Uniti d’America lo scorso anno e arrivano finalmente anche in Italia per chiudere il cerchio della seconda stagione dello spin-off. Ecco quali saranno i titoli degli episodi che andranno in onda questa sera – su Rai 2 alle ore 21.20 – “Sangue e Pistacchio” e “Le ultime parole”.

CSI: Vegas 2, anticipazioni puntata 11 luglio: la trama degli episodi 2×20 e 2×21

Questa sera – martedì 11 luglio, alle 21.20 su Rai 2 – andranno in onda gli ultimi due episodi di CSI: Vegas 2. Il primo porta il titolo: Sangue e Pistacchio. La trama partirà dalle sorti di un meteorologo che verrà trovato senza vita in una fabbrica, inspiegabilmente ricoperto da numerosi gusci di pistacchi. La squadra di Las Vegas tenterà di dirimere il caso partendo proprio da questa particolare circostanza tenendo anche presente un particolare retroscena: l’aspirazione di portare in auge notizie sempre più clamorose.

Il secondo episodio di CSI: Vegas 2 in onda questa sera – nonché ultimo della seconda stagione – avrà il titolo: “Le ultime parole”. L’episodio chiude il cerchio delle indagini ma soprattutto delle dinamiche personali che hanno riguardato i protagonisti dello spin-off. La trama parte dalla scioccante morte di Jeanette – madre di Folsom – che poi si scoprirà essere stata coinvolta in un affare losco legato al traffico di droga. Trey e Josh, nonostante le difficoltà nell’approcciare alla vicenda, decideranno di mettersi in gioco per scoprire tutta la verità. Beau nel frattempo si ritroverà da solo in laboratorio trovando particolari difficoltà senza l’aiuto di Josh.

Come e dove vedere CSI: Vegas 2: il finale di stagione su Rai 2 e in streaming Rai Play

Il finale di stagione di CSI: Vegas 2 sarà scandito da due ultimi episodi visibili a partire dalle 21.20 su Rai 2. Oltre alla messa in onda, le ultime concitate vicende della serie tv crime saranno disponibili per la visione anche in diretta streaming. Basterà semplicemente utilizzare l’applicazione dedicata: Rai Play. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili anche gli episodi precedenti; l’app è disponibile sia per dispositivi mobili che per pc e televisori smart.











