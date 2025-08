Daniele Porena, eletto nuovo membro "laico" del Csm: raggiunto quorum in Parlamento, ecco chi è il professore e avvocato indicato dal Centrodestra

ELETTO IL NUOVO MEMBRO CSM: È IL PROF. DANIELE PORENA, ECCO CHI È

Alla fine il Centrodestra è riuscito in Parlamento ad ottenere quel quorum necessario per poter eleggere il nuovo membro “laico” del Csm: la spunta il professore di Diritto Costituzionale a Perugia, l’avvocato Daniele Porena, che ormai tre mesi dopo le dimissioni della consigliera Rosanna Natoli entra a tutti gli effetti come sostituto. Servivano tre quinti dei votanti nella seduta comune alla Camera, il che significava la votazione del candidato proposto dal Centrodestra anche con parte dei consensi delle opposizioni.

L’attesa (ma non scontata) “fumata bianca” è arrivata al terzo voto di scrutinio in Parlamento: il quorum fissato era di 287 voti necessari, Porena ne conquista ben 333 con 123 schede bianche e 21 nulle. Fino ad oggi poco noto tra i banchi della politica, il professore Porena insegna attualmente Diritto costituzionale e pubblico all’Università statale di Perugia, salendo agli onori della cronaca lo scorso anno per la candidatura al ruolo di rettore (venne poi scelto lo “sfidante” Massimiliano Marianelli).

Classe 1976 con origini teramane, Daniele Porena entra come membro laico (ovvero i consiglieri con elezione diretta della politica in Parlamento) del Consiglio Superiore della Magistratura dopo le abilitazioni come avvocato e professore universitario. Tra gli altri incarichi che ha ricoperto in questi lunghi anno di carriera di studi, Porena è stato anche iscritto all’Albo per il patrocino sulla Corte di Cassazione e per altre giurisdizioni fino al 2019.

COME SI È ARRIVATI ALL’ELEZIONE DEL “LAICO” DOPO LE DIMISSIONI DI NATOLI

Il suo nome è stato proposto dai partiti del Centrodestra, con l’avvallo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: nei mesi di forte scontro interno tra parte della magistratura e l’esecutivo, non era affatto scontato trovare in poche votazioni il candidato ideale per sostituire la dimissionaria Natoli.

Va ricordato un anno l’esplosione del caso di Rosanna Natoli, membro laico del Csm indagata per rivelazione di segreto d’ufficio (e inizialmente anche abuso d’ufficio, reato poi abolito dalla legge Nordio): travolta dalle polemiche in quanto considerata amica del Presidente del Senato Ignazio La Russa, e indagata per essere intervenuta sul processo Sivillo (giudice di Catania) dando suggerimenti sulla strategia difensiva facendo riferimento alle sensazioni in Camera di consiglia, l’11 settembre 2024 era stata ufficialmente sospesa dalla carica e dallo stipendio.

Natoli non si è dimessa però fino a giugno 2025 quando in una lettera inviata al Csm si era detta «obbligata alle dimissioni, contro la sua libertà volontà» in quanto la situazione del caso giudiziario le impediva di svolgere la sua professione di avvocatessa. Con il passo di lato, Natoli ha di fatto “aperto” la partita della sua successione. Porena, eletto anche lui in quota Centrodestra, entrerà a tutti gli effetti nelle prossime settimane partecipando alle prime riunioni del Consiglio: avvocato, professore e anche membro del Dipartimento di Filosofia, sempre a Perugia.

Negli anni la sua consulenza è stata richiesta dalle Commissioni Affari Costituzionali, oltre ad essere attualmente membro di un’altra Commissione interministeriale tra Ambiente, Riforme e Semplificazione: a Porena e al resto della Commissione era richiesto uno schema di legge per la codificazione della normativa ambientale.