Csm, Robledo “Palamara vs Colle? Manovra diversiva”/ Scandalo Anm: è caos magistrati

Durante il Plenum straordinario al Consiglio della Magistratura che si terrà oggi è previsto un altro capitolo della clamorosa bufera e scandalo attorno al mondo dei magistrati, da Palamara all’Anm, passando per i rapporti tra la politica e i giudici con le presunte “nomine direzionate” dopo accordi trasversali con le varie correnti interne al Csm: ratificate le dimissioni del consigliere Gianluigi Morlini, restano autosospesi Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli per volere della loro corrente Magistratura Indipendente, in rotta totale con le altre correnti dopo lo scandalo Palamara-Lotti. L’inchiesta della Procura di Perugia è ormai arcinota e tutto il caos odierno nel Csm nasce da lì: il pm di Roma, ma anche ex Csm ed ex presidente dell’Anm – Luca Palamara sarebbe stato corrotto con 40mila euro per far nominare il pm Giancarlo Longo alla Procura di Gela (ma gli indagati smentiscono le cifre e la tangente). Avrebbe poi anche utilizzato un esposto al Csm per fare un sorta di dossieraggio contro Giuseppe Pignatone e Paolo Ielo, avendo in mira la possibilità di “indirizzare” la prossima ambita poltrona di Capo della Procura romana. Tramite intercettazioni “trojan” sullo smartphone di Palamara, si sarebbe venuti a conoscenza di incontri segreti tra l’ex Anm, Spina, Lotti e Ferri per nominare il ruolo di post-Pignatone a Roma: «Palamara e Lotti avrebbero sostenuto per quel ruolo il procuratore generale di Firenze Marcello Viola», spiega il Sole 24 ore, ma quella nomina è restata congelata in attesa di valutazioni.

SCANDALO CSM, LA VERSIONE DI ROBLEDO

Nel frattempo lo scandalo delle toghe si è allargato, con la possibilità di “coinvolgimento” anche dal Quirinale, oltre al semplice fatto che il Presidente della Repubblica sia anche il capo del Csm per costituzione: secondo Carlo Bonini di Repubblica, «Palamara e Ferri, fanno riferimento alla circostanza che a mettere sull’avviso di quelle intercettazioni siano stati dei consiglieri del Csm che a loro volta hanno saputo quella circostanza coperta da segreto da una fonte del Quirinale. Palamara a questo punto interrompe i pm che lo interrogano». Insomma, potrebbe esserci stato un coinvolgimento indiretto di Mattarella o di qualcuno dal Colle per cui l’ombra dello scandalo Csm potrebbe anche essere maggiore (Bonini fa anche il nome di una presunta “talpa” interna al Colle, tal Stefano Erbani, consigliere per gli affari dell’Amministrazione della Giustizia del Vapo dello Stato che però ha definito come “totalmente inventata” la notizia filtrata): intervistato da 24Mattino a Radio 24 ha parlato oggi l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, «Il riferimento che viene fatto da Luca Palamara, sia pure indirettamente, al Quirinale, mi pare una mossa difensiva tesa a mettere in difficoltà le alte istituzioni dello Stato, riparandosi sotto l’ombrello di confusione, di preoccupazioni e di paure. Mi pare una manovra diversiva né più e né meno». Restano però i dubbi sui presunti “spifferi” dal Quirinale che di certo sulla vicenda Palamara-Lotti-Csm potrebbe offrire diversi altri spinosi capitoli nelle prossime settimane.

