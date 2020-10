Cts a Governo “Stretta su movida e incontri privati”/ Nuovo Dpcm: proposto coprifuoco

Sono diverse le indicazioni che il Comitato tecnico scientifico sta dando in questi giorni al Governo in vista del nuovo Dpcm che sarà varato mercoledì. Ad esempio, il Cts suggerisce di contingentare le presenze a feste private, eventi e cerimonie. Stando a quanto riportato da RaiNews24, la linea del Cts per invertire la tendenza che ora vede un aumento significativo dei casi di coronavirus e scongiurare il lockdown generale è una stretta sulla movida. Quindi, tra le misure anti-contagio che potrebbero essere incluse nel nuovo Dpcm potrebbe esserci l’anticipo degli orari di chiusura dei locali, oltre che un aumento significativo dei controlli e l’obbligo di mascherine all’aperto. Domani è in programma un incontro tra il Comitato tecnico scientifico (Cts) con i dirigenti del ministero della Salute, al quale è stato convocato anche il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. L’intenzione è fare il punto della situazione sull’approvvigionamento dei materiali ospedalieri, in particolare su Dpi dei sanitari, come mascherine Ffp2 e Ffp3 in vista dell’aumento della pressione sulle strutture ospedaliere a causa dell’evoluzione epidemiologica in Italia.

CTS, DOMANI INCONTRO CON ARCURI

Si tratta di un incontro di preparazione alla nuova fase della stagione autunnale e invernale, in previsione di un incremento della necessità di dispositivi di protezione individuale e di “possibili mancanze”. Per scongiurarle saranno incrementati gli approvvigionamenti di mascherine, anche se al momento non ci sarebbero criticità, secondo quanto appreso da RaiNews24. “È per evitare la saturazione che bisogna tenera alta l’attenzione”, ha dichiarato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, istituto di riferimento del Governo sul Covid-19, nonché membro del Comitato tecnico scientifico. Al Fatto Quotidiano ha spiegato che nel complesso l’Italia sta reggendo: “Ora però c’è la necessità che le Regioni lavorino in maniera sempre più stretta e coordinata perché un modello di risposta venga attuato in maniera uniforme in tutta Italia. Dipende da noi. Chi non si sente responsabile non ha capito la situazione”.



