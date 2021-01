Cuadrado positivo al Covid/ Andrea Pirlo nei guai per Milan Juventus, chi gioca?

Juan Cuadrado è positivo al Covid-19, il calciatore non sarà dunque a disposizione di Andrea Pirlo per il big match dell’Epifania Milan Juventus. Il terzino colombiano ha messo di fatto nei guai i bianconeri che dovevano già fare a meno di Alex Sandro anche lui risultato positivo al tampone. La paura ora è che possano venire fuori altri calciatori col Coronavirus anche se al momento non si parla di possibile rinvio della partita anche per un calendario davvero fitto di impegni. Attenzione però perché proprio il mister bianconero ha svelato che ieri anche Paulo Dybala aveva qualche linea di febbre e non è da escludere dunque che la situazione possa rapidamente complicarsi.

Cuadrado positivo al Covid, chi schiera Pirlo in Milan Juventus?

I problemi non finiscono per Andrea Pirlo che per Milan Juventus perde anche Juan Cuadrado positivo al Covid-19. Torna così di moda la possibilità di vedere dal primo minuto Gianluca Frabotta che il mister bianconero aveva lanciato titolare all’inizio della stagione e che per l’esplosione di Cuadrado e Danilo è finito un po’ nel dimenticatoio. Attenzione poi ad ipotesi particolari che potrebbero portare i bianconeri a schierare qualche giocatore fuori ruolo. Non è da escludere che nella difesa a 3 e mezzo, come l’hanno definita gli esperti, di Andrea Pirlo potrebbe essere schierato a sinistra uno tra Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski.



