Cuba Gooding Jr: “Abusi sessuali, sono colpevole”/ Patteggiamento e niente galera

È stata messa la parola fine al procedimento giudiziario che ha coinvolto Cuba Gooding Jr, premiato nel 1997 con l’Oscar al miglior attore non protagonista per la sua prova in “Jerry Maguire”. L’attore si è dichiarato colpevole di molestie sessuali: ha ammesso di aver baciato una donna sulle labbra contro la sua volontà, accettando così il patteggiamento ed evitando di finire in carcere.

Alvaro Vitali, la lite con Michela Miti e i problemi economici/ “Ho finito i soldi”

La vicenda risale al 2018: Cuba Gooding Jr era stato accusato da tre donne di molestie per quanto avvenuto in un nightclub di Manhattan. L’interprete si è dichiarato colpevole solo di una delle accuse. “Ho baciato una cameriera sulle labbra senza il suo consenso”, la sua ammissione in tribunale.

Cuba Gooding Jr: “Abusi sessuali, sono colpevole”

Nel corso del suo intervento davanti alla Corte Suprema di Manhattan, Cuba Gooding Jr si è scusato per le sue azioni e ha rimarcato di essere una celebrità che ha contatti con molte persone e di non aver mai voluto che queste “si sentissero offese o a disagio” a causa dei suoi comportamenti. Ricordiamo che l’attore era stato arrestato nel 2019 per la denuncia di una donna, seguita da molte altre testimonianze. Non è la prima volta che lo statunitense finisce sulle pagine di cronaca: già nel 2013, infatti, fu accusato di stupro da parte di una ragazza.

Kim Vu, moglie Luca Bastianello/ Nata in Vietnam “Tenace e con una storia pazzesca”

Come dicevamo, Cuba Gooding Jr ha accettato il patteggiamento, mossa che gli consentirà di scontare la sua pena lontano dal carcere. Come evidenziato dai colleghi del Corriere della Sera, l’attore noto anche per “American Crime Story – Il caso O. J. Simpson” e “Qualcosa è cambiato” verrà seguito per i prossimi sei mesi per problemi comportamenti e di alcol e, se eviterà nuovi arresti, potrà chiedere uno sconto di pena, passando da “reato” a semplice “violazione”. In caso contrario, rischia fino ad un anno di carcere.

LEGGI ANCHE:

Luca Bastianello, chi è/ Da Vivere a Centrovetrine fino a Il Paradiso delle Signore

© RIPRODUZIONE RISERVATA