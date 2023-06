Cuba Gooding Jr, accordo prima del processo per stupro/ L’attore ribadisce la sua innocenza

Dal premio Oscar alle accuse di violenza sessuale, questa la triste parabola di Cuba Gooding Jr. L’ultimo aggiornamento sulla vicissitudini dell’attore è di poche ore fa, con la risoluzione di una causa civile che lo vedeva accusato di stupro prima di arrivare in tribunale. L’interprete ha così scongiurato un processo che avrebbe incluso le testimonianze di altre tre presunte vittime che hanno denunciato abusi tra il 2009 e il 2019.

Accusato da una ventina di donne di palpeggiamenti e baci forzati, Cuba Gooding Jr. si è dichiarato colpevole nel 2022 per un unico caso in cui avrebbe baciato una donna senza il suo consenso. La causa civile è stata disinnescata sul nascere e le accuse nei confronti dell’attore erano piuttosto pesanti.

“Le parti si sono accordate”

“Le parti si sono accordate”, quanto comunicato oggi in tribunale a New York. Premiato con l’Oscar nel 1997 grazie alla sua interpretazione nel film “Jerry Maguire”, Cuba Gooding Jr. è al centro del dibattito mediatico da tempo e questo accordo contribuirà alla discussione. I fatti in questione sarebbero avvenuti nell’estate del 2013: l’accusatrice ha raccontato che l’interprete l’avrebbe invitata per un drink in un hotel a Soho. Con la scusa di doversi cambiare i vestiti, Cuba Gooding Jr. avrebbe attirato la donna nella sua stanza al quinto piano e avrebbe iniziato a spogliarsi. Quando la donna avrebbe cercato di andarsene, l’attore l’avrebbe bloccata e spinta sul letto, con palpeggiamenti fino ad arrivare alla violenza sessuale. Il cinquantacinquenne non si è presentato in tribunale ma un suo rappresentante ha tenuto a chiarire che le accuse sono assolutamente “false e diffamatorie”.

