Cuba offre vaccino Covid a turisti/ Pronta a produrre 100 milioni di dosi di Soberana

Cuba sta producendo un proprio vaccino contro il Covid, Soberana 02, il quale sta per entrare nella fase 3 della sperimentazione clinica. Una volta approvato, sarà messo a disposizione, gratuitamente, non solo dei suoi 11 milioni di abitanti ma anche dei turisti che si recheranno a Cuba in vacanza. A renderlo noto, come riferisce Corriere della Sera, l’Instituto Finaly, incaricato dello sviluppo del vaccino, il cui direttore Vicente Vérez ha dichiarato: “Non siamo una multinazionale che considera una priorità il profitto finanziario, il nostro obbiettivo è creare salute”, per questo la distribuzione commerciale “avrà una strategia umanitaria”.

Rispetto al vaccino prodotto a Cuba, Vérez ha spiegato che ha fatto registrare finora una risposta immunitaria molto potente e duratura e potrebbe prevedere l’uso di tre dosi successive per la neutralizzazione virale totale. Nella fase 3 è previsto l’uso di 150 mila dosi su 42.600 volontari cubani ma le aspettative sarebbero così alte che già per il prossimo aprile è stata annunciata la produzione di un primo lotto da 100mila dosi. Stando all’agenzia statale Prensa Latina, Cuba starebbe pensando di produrre in tutto 100 milioni di dosi che sarebbero poi esportate dopo aver assicurato il raggiungimento dell’immunità di gregge sull’isola, comprese le vaccinazioni dei turisti.

CUBA OFFRE PROPRIO VACCINO COVID A TURISTI

Cuba è particolarmente attiva sul piano dei vaccini anti Covid poiché oltre a Soberana 02 è in fase di sviluppo anche Soberana 01, attualmente in fase 2. Il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano sta testando inoltre altri due vaccini: Abdala e Mambisa. Al momento, i turisti che arrivano a Cuba dall’estero devono rispettare la quarantena in attesa del risultato del test Pcr eseguito all’arrivo sull’isola. Dopo essere giunti in aeroporto, ha spiegato il direttore nazionale di Epidemiologia del ministero della Salute pubblica, Francisco Duran Garcia, i viaggiatori vengono trasportati in un centro di isolamento dove resteranno fino all’esito del test. Stranieri e cubani non residenti saranno isolari a loro spese in strutture alberghiere. A causa del Covid Cuba sta vivendo una forte crisi sul piano turistico ed in generale con un crollo dell’economia dell’11%, considerato il peggior calo degli ultimi tre decenni.



