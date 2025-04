Non è un periodo facile per Senza Cri. Dopo un pomeridiano fatto di ottimi posti in classifica e un percorso abbastanza lineare, l’allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 24 sta affrontando il serale non in modo brillante. Finora non è riuscita a conquistare del tutto la giuria, tanto che la sua stessa prof ha deciso di convocarla, notando in lei un forte calo.

Amici, incidente per l’ex concorrente Zita Fusco/ Trauma cranico causato dalla caduta di un gatto nero

“Sono in un momento in cui mi sento mangiata dalle insicurezze e ho tanto bisogno di avere sicurezza.” ha allora spiegato Senza Cri a Lorella, aggiungendo che “Io ho intenzione di andare avanti di essere un membro importante della squadra, anche perché siamo solo in due.” La squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo è, infatti, l’unica rimasta con soli due elementi e sta vivendo un momento complicato, aggravato dal momento di calo di Senza Cri.

Eliminato quarto serale Amici 24, chi è?/ Chiamamifaro rischia grosso, pericolo per Daniele e Trigno

Lorella Cuccarini preoccupata per Senza Cri: “Meriti la finale di Amici 24 ma così non ci arrivi”

“Ho la sensazione come tu sia imballata, non sei libera e questo mi preoccupa. – ha allora ammesso Lorella Cuccarini alla sua allieva di Amici 24 – Rispetto a quello che sei stata nel pomeridiano sei diversa. Al pomeridiano doveva essere un antipasto di quello che sei. Ora però non ti sento libera, al serale io questa cosa non l’ho vista.” È per questo motivo che la prof teme che la finale possa diventare per Senza Cri un miraggio: “Ti vedo alla ricerca di qualcosa che non dovresti cercare, perché tu hai già tutto dentro di te. Qual è allora il problema? Tu dovresti arrivare in finale ma come stai andando adesso non ci arrivi!“

REGISTRAZIONE AMICI 24 SERALE 2025/ Anticipazioni e eliminato 12 aprile: boccino d'oro e Senza Cri in crisi

In lacrime, la cantante ha allora palesato le sue insicurezze: “Mi sento il brutto anatroccolo, come se non fossi riuscita a farmi capire dalle persone, che non sia riuscita ad aprirmi. Mi sento meno rispetto agli altri. Loro non mi vedono un pericolo e questa cosa mi spaventa.”