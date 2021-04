Cuccarini e Arisa stracciano Zerbi e Celentano su “Mi vendo”/ E spunta il Perla Blu..

Guanti di sfida non solo tra allievi ma anche tra professori nel corso di questo quinto serale. Lorella Cuccarini ha infatti deciso di lanciare una sfida alla coppia di prof rivali sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero. “Dovranno ballare e cantare” annuncia Maria De Filippi, chiedendo poi a Zerbi e Celentano se hanno deciso di accettare. “Lo accettiamo a modo nostro, come spesso d’altronde fanno loro!” dichiara Rudy. Così ha inizio la sfida e le prime a scendere in campo sono proprio le Cuccarisa. Esibizione esilarante di ballo e canto con tanto di piume per le due insegnanti che conquistano l’applauso del pubblico. Non altrettanto bene quella di Zerbi e Celentano che la prendono sul ridere e mettono in piedi una gag basata sull’ormai celebre Perla Blu. La parola alla fine va ad un giudice speciale: Raoul Bova. Il voto non può essere che per l’unica squadra che si è realmente esibita: Lorella Cuccarini e Arisa che gioiscono delle vittoria mentre gli sconfitti si beccano anche qualche sfottò dai giudici.

