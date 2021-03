Cuccarini Vs Celentano: “Scorretta”/ È lite: “Godi a veder cadere gli allievi!”

Si accende nuovamente la lite su Canale 5, nel corso della seconda puntata del serale di Amici 2021, tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. È il guanto di sfida lanciato dalla Celentano a Martina a scatenare uno scontro infuocato tra le due parti. La Cuccarini, infatti, cerca di chiarire subito il suo pensiero sulla coreografia scelta da Alessandro: “I tuoi guanti di sfida sono scorretti! – e spiega perché – Tu non puoi proporre una coreografia di matrice classica! La mia responsabilità è quella di accettare il guanto ma di fare in modo che lei faccia una bella figura. A me non interessa perdere o vincere un punto, a me interessa guidare dei ragazzi in un percorso corretto e avere rispetto di tutti!” E lancia l’attacco: “Ti godi a veder cadere i ragazzi!”

Lite tra Cuccarini e Celentano: interviene Maria De Filippi

La stoccata di Lorella Cuccarini è molto chiara e trova la replica di Alessandra Celentano, che attacca Martina, ritenendola inadatta alla danza “Non può far niente!” A questo punto anche Maria De Filippi interviene duramente contro la Celentano, invitandola a non far finta di non capire cosa le si viene detto. “Tu capisci sempre tutto ora quello che dice Lorella non lo capisci? Non fare finta!” sbotta Maria, ma lo scontro non si placa tra le due parti.

