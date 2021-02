Cucciolo di squalo elefante salvato a Brindisi/ Video: “Un piccolo miracolo”

Straordinaria salvataggio avvenuto oggi in provincia di Brindisi, nel comune di Torre Guaceto (in Puglia): un giovane esemplare di squalo elefante è stato tratto in salvo. A trovarlo, come racconta trmtv.it, alcuni pescatori ed operatori del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Una volta scattato “l’allarme”, sul posto si sono recati i ricercatori della stazione zoologica, che hanno prestato le prime cure allo squalo; nel dettaglio l’esemplare è stato sottoposto a delle manovre di ossigenazione, di modo che la sua re-immissione in mare avvenisse in totale sicurezza e sopravvivesse, dopo di che è stato liberato e gettato nuovamente nelle acque.

Stando a quanto hanno potuto capire gli addetti ai lavori, si trattava di un esemplare femmina di pochi mesi, lungo all’incirca un metro e 60 centimetri, una misura decisamente “minuta” tenendo conto che un esemplare adulto di squalo elefante può arrivare fino ad una lunghezza di otto metri, secondo pesce più grande al mondo.

CUCCIOLO DI SQUALO ELEFANTE SALVATO: UN EVENTO ECCEZIONALE

Le sue dimensioni non devono comunque spaventare visto che lo squalo elefante è totalmente inoffensivo per l’uomo non avendo i denti, e nutrendosi solo di plancton, trattenendone all’incirca 200 chilogrammi. Di solito lo si trova nell’oceano Atlantico e nel mar Mediterraneo, e percorre in media circa 50 chilometri al giorno. “Siamo tutti molto emozionati – le parole del numero uno del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino – per la grande sorpresa prima e l’enorme soddisfazione poi, che ci ha donato questo episodio. Oggi – ha proseguito – si è compiuto un piccolo miracolo, abbiamo salvato la vita di un piccolo protetto. E ciò è accaduto perché da anni lavoriamo strenuamente sul fronte della sensibilizzazione e a stretto contatto con il mondo scientifico. Siamo riusciti a salvare questo squalo, in primis, perché i pescatori che lo hanno trovato sono stato abbastanza sensibili da contattarci per chiedere il nostro intervento e, in seconda istanza, perché, sempre pronti a dare il proprio supporto, i ricercatori hanno diretto il nostro operato sul campo”. La scoperta di oggi viene ritenuta quasi eccezionale in quanto è raro trovare piccoli di squalo elefante, visto che i “salvataggi” riguardano per lo più animali di età superiore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA