Il riconoscimento di Cucina Italiana patrimonio dell'Unesco sarebbe a rischio, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

La cucina italiana potrebbe non essere riconosciuta come patrimonio dell’Unesco. Questo quanto scrive stamane il quotidiano Il Giornale sottolineando che la “bollinatura” di pasta, pizza, pomodori, olio extravergine e via discorrendo, sarebbe a rischio. Nonostante lo siano già le cucine di molte altre nazioni come il Giappone ma anche la Francia e persino il Messico, quella italiana, all’unanimità riconosciuta come la migliore al mondo, potrebbe non essere “unescata”.

Stando a come riferisce il quotidiano meneghino, l’indiscrezione sarebbe trapelata in questi giorni da fonti diplomatiche dopo che lo scorso giugno si è tenuta la cena di gala a New York a sostegno appunto dell’Italia. Ma come mai si rischia di non ricevere il sigillo dell’Unesco? Al momento non è chiaro perchè, di conseguenza non possiamo sapere se si tratti di dubbi politici o tecnici, ma stando a Il Giornale la partita non sarebbe ancora chiusa, visto che l’Italia può giocarsi ancora le sue carte in quel di Parigi il prossimo 10 novembre e poi il successivo 10 dicembre a Nuova Dheli, quando ci sarà appunto il voto definitivo.

CUCINA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UNESCO: IL COMMENTO DI LOLLOBRIGIDA

Una notizia che è giunta anche alle orecchie del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida che ovviamente si è detto sorpreso da una eventuale “bocciatura” dell’Italia in materia di cucina aggiungendo che escludere il nostro Paese dall’Unesco sminuirebbe tutte le altre cucine. L’esponente del governo ha ricordato come il nostro cibo e sinonimo di gusto, tradizione e convivialità, tre qualità che sono riconosciute in tutto il mondo al nostro Paese.

Stupito anche Matteo Zoppas, altro forte sostenitore della candidatura, nonché numero uno dell’Istituto per il commercio estero, che ha citato una semplice cifra, 70 miliardi di euro, leggasi il valore del settore in Italia, che da solo raggiunge più del 10 per cento delle esportazioni italiane nel mondo.

CUCINA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UNESCO: GLI CHEF CHE APPOGGIANO LA CANDIDATURA

Ottenere il riconoscimento dell’Unesco sarebbe quindi più che una semplice promozione del cibo italiano, ma sarebbe un premio alla cultura del nostro Paese, tenendo conto di quanto cibo, terra e tradizioni si fondano in Italia come da nessun’altra parte. Si pensi solamente alla mozzarella e alla pizza in Campania, agli olivi in Puglia, ai limoni di Sorrento, ai pomodorini siciliani, ma anche alla piadina in Romagna, e via via a tutte le regioni con le proprie tradizioni.

L’Italia sta lavorando alla candidatura dal 2020 e l’idea è stata appoggiata da grandi firme dell’alta cucina del nostro Paese come Carlo Cracco, Massimo Bottura, ma anche Antonino Cannavacciuolo, Davide Oldani e molti altri ancora. Sarà quindi la volta buona? Lo scopriremo fra circa 4 mesi e mezzo, quando, a ridosso delle festività natalizie, in Italia potrebbe arrivare in anticipo il Natale, con il sigillo dell’Unesco: speriamo ma fino ad allora, come detto sopra, nulla sarà da lasciare al caso.