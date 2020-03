Cucurella al Napoli?/ Calciomercato, occhi sul classe ’98 rivelazione del Getafe

Marc Cucurella al Napoli è un’ipotesi di calciomercato rimbalzata dal nostro Paese nelle ultime ore: i partenopei avrebbero messo nel mirino lo spagnolo classe ’98, che si sta affermando quest’anno in un Getafe assoluta rivelazione. Cristiano Giuntoli dovrà risolvere varie situazioni legate alla sua rosa: nei giorni scorsi abbiamo parlato in maniera specifica dell’attacco, tra la possibilità di rinnovo di Dries Mertens – che invece sembrava destinato alla partenza – e il sempre più probabile addio di Arkadiusz Milik. Anche le fasce sono un argomento delicato: a destra il Napoli ha trovato in Giovanni Di Lorenzo un grande interprete, ma Elseid Hysaj dovrebbe partire e si ragiona anche sulla posizione di Mario Rui. Per questo motivo il direttore sportivo ragiona su Cucurella, che potrebbe percorrere la corsia mancina: un giovane che è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e ha avuto nella seconda squadra catalana un paio di stagioni da protagonista. Nel 2017-2018 Ernesto Valverde lo ha fatto esordire in Coppa del Re, poi sono arrivati i prestiti: prima l’Eibar con cui ha giocato un totale di 33 partite (segnando 2 gol), in questa stagione appunto il Getafe.

CUCURELLA AL NAPOLI? OCCHI SULLA RIVELAZIONE DEL GETAFE

Marc Cucurella, obiettivo di calciomercato del Napoli, si è quindi affermato nel Getafe: titolare indiscusso sulla fascia sinistra, questo calciatore che nasce come terzino è stato spostato più avanti dal suo attuale allenatore Pepe Bordalas, potendo puntare maggiormente la porta. Un laterale di spinta che potrebbe fare molto comodo a Gennaro Gattuso, che potrebbe utilizzarlo nella difesa a quattro ma anche, eventualmente, schierarlo come esterno di un tridente offensivo o all’occorrenza provarlo da mezzala tattica. Con il Getafe Cucurella ha raggiunto gli ottavi di Europa League (dovrà sfidare l’Inter, con la partita di andata al momento sospesa) e in campionato è in lotta per un posto nelle prime quattro; naturalmente il Barcellona, che in estate potrebbe rivoluzionare la sua rosa, sta valutando l’ipotesi di riportarlo al Camp Nou per inserirlo stabilmente nella sua rosa e ricreare un gruppo di giovani della Masia (eventualmente con il ritorno di Carles Perez dalla Roma e la maturazione di Ansu Fati), ma potrebbe esserci un altro prestito. Ecco perché il Napoli è in corsa: sarebbero ancora da definire i termini di un possibile accordo ma certamente Cucurella è sul taccuino di Cristiano Giuntoli, che già in queste settimane nelle quali il calcio è fermo proverà già a imbastire una trattativa per anticipare la concorrenza sul ragazzo.

