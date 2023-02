Cugini di Campagna, Lettera 22/ La critica stronca l’esibizione a Sanremo 2023

I Cugini di Campagna: prestazione ed esibizione a Sanremo 2023

I Cugini di Campagna sono tornati a Sanremo 2023 con il brano Lettera 22, scritto e curato da La Rappresentante di Lista. Il gruppo si è esibito durante la prima serata con un taglio retrò e un retrogusto di modernità che non è stata gradita alla stampa. La critica ha, dunque, stroncato un’esibizione che non è, invece, dispiaciuta al pubblico.

I Cugini di Campagna hanno dimostrato di saper tenere il palco con una presenza notevole, senza rinunciare alle loro peculiarità con costumi volutamente scenici. La voglia di “svecchiarsi” con un gusto dance anni’70, ma senza troppi falsetti e “fronzoli” ha comunque sorpreso al Festival. Ai microfoni di Rollingstone. it, la band italiana ha dichiarato: “I giornalisti che ci hanno stroncato non hanno capito niente“. Se avranno ragione ci si può aspettare un netto miglioramento in classifica, durante la terza serata sul palco dell’Ariston.

Posizioni in classifica de I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna hanno chiuso la propria esibizione a Sanremo 2023 con l’8° posto e al 15° nella graduatoria della classifica generale. Lettera 22, sebbene il giudizio della critica, ha notevoli passaggi in radio e si attesta intorno al 22° posto nella classifica sterna al Festival.

Un po’ meglio su Spotify, dove il gruppo guadagna un paio di posizioni in attesa della loro prossima esibizione durante la finale del Festival. In base alle loro performance, i pronostici che ne derivano si attestano su un risultato in classifica medio-basso. Difficilmente ci sarà un colpo di scena finale per il noto gruppo musicale dance, ma la certezza non si può avere del tutto.

