Cugini di Campagna-Maneskin, perché avevano litigato?/ “Smettete di copiarci…”

Il successo dei Maneskin non si arresta più. Il gruppo, diventato famoso in tutto il mondo, è letteralmente esploso dopo Sanremo, quando i giovani hanno trionfato con “Zitti e buoni”. Una vittoria che ha incentivato il loro percorso di crescita, che lentamente li ha portati letteralmente in campo al mondo. Il gruppo, infatti, è amatissimo davvero ovunque, e soprattutto ha ottenuto nell’ultimo anno importantissimi riconoscimenti, come l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Proprio in occasione dell’apertura del concerto delle star mondiali, è nata una discussione tra i Maneskin e i Cugini di Campagna.

Non tutti, infatti, hanno apprezzato la creatività e originalità dei Maneskin, amatissimi in ogni dove. Sul palco dell’Allegiant Stadium, sede del concerto dei Rolling Stones, i Maneskin si sono presentati con un look a stelle e strisce. La scelta di stile non è andata giù ai Cugini di Campagna, che hanno accusato i giovani di aver copiato il loro look. Sulla pagina ufficiale, Ivano Michetti e compagni hanno scritto: “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti”.

I Cugini di Campagna cantano i Maneskin: “l’omaggio” dopo le polemiche

In occasione della loro partecipazione al programma “Il Cantante Mascherato”, i Cugini di Campagna hanno deciso di presentarsi sul palco con una canzone dei Maneskin. Il gruppo nato negli anni ’70 è parte della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 a partire da venerdì 11 febbraio. Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi sono infatti ospiti della prima serata, quella dedicata ai duetti. I quattro si esibiranno insieme alla maschera della Volpe.

Il brano scelto per loro performance è proprio “Zitti e Buoni “dei Maneskin, quello con cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno trionfato al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Proprio Michetti, qualche tempo fa aveva raccontato di apprezzare molto i Maneskin perché “so’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo”. Il cantante ha poi proseguito spiegato la querelle dei look, che ha portato allo “scontro”: “All’ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer”.



