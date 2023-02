Cugini di Campagna/ “Regalammo un martello a Maurizio Costanzo perché…”

I Cugini di Campagna, ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio del 26 febbraio 2023, hanno cantato “Anima mia” e il loro successo sanremese “Lettera 22”, ma, tra un’esibizione e l’altra, hanno trovato il tempo di svelare un aneddoto che lega Ivano Michetti a Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni nella mattinata di venerdì 24 febbraio. Il cantante ha svelato: “Cinquant’anni fa citofonai a Maurizio Costanzo. Avevo con me ‘Anima Mia’, il nostro singolo. Lui mi chiese chi fossi e cosa volessi, poi mi fece salire, dicendo di fare in fretta. Io gli diedi un regalo, con un bigliettino: ‘Aiutaci a costruire il nostro successo’. Lui pensò che lo volessi corrompere e cercò di mandarmi via, io però lo invitai ad aprire quel pacchetto”.

Alfonso Signorini "Maurizio Costanzo seguiva e criticava il Gf"/ "Dopo mia malattia…"

I CUGINI DI CAMPAGNA: “ANNI DOPO, MAURIZIO COSTANZO CI RESTITUÌ QUEL MARTELLO E…”

Il giornalista pensava che all’interno del pacchetto ci fosse “una collana di smeraldi, invece c’era un semplice martello con su inciso il nome del nostro gruppo. Un dono ‘emblematico’, visto che gli chiedevamo di costruire il nostro successo“, ha spiegato Ivano Michetti. Anni dopo, quando i Cugini di Campagna erano ormai famosi in tutto il mondo, “ci rivedemmo – ha aggiunto l’artista –. Maurizio Costanzo mi restituì il martello, che aveva conservato per tutto quel tempo. Mi disse che ormai il successo era stato costruito e quell’attrezzo non serviva più!”.

LEGGI ANCHE:

Bruno Vespa/ "Maurizio Costanzo non vedeva Rai e Mediaset in concorrenza"Gerry Scotti: "Maurizio Costanzo era goloso di vita"/ "Incuteva timore, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA