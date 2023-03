Cugini di campagna, retroscena sul brano di Sanremo/ “Ci siamo rivolti alla Rappresentante di lista perché…”

Cugini di campagna, retroscena sul brano di Sanremo 2023: “Ecco perché non l’abbiamo scritto noi”

La puntata di Oggi è un altro giorno del 8 marzo ha inizio con quattro ospiti speciali: i Cugini di campagna. Con i loro inimitabili outfit si raccontano a Serena Bortone, rivelando anche qualche retroscena inedito che ha come protagonista Amadeus e la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Ivano Michetti ha spiegato il motivo per il quale non si sono presentati a Sanremo con una canzone scritta da lui: “Abbiamo detto: ‘Ragazzi, qui tra qualche giorno avremo 76 anni’ e un po’ mi sono dispiaciuto, perché mi sono chiesto come avrebbe fatto a coinvolgere i giovani di oggi. Allora abbiamo deciso di chiedere aiuto a due ragazzi: La Rappresentante di Lista e un disegnatore che si è occupato della copertina dell’album.”

Ivano Michetti dei Cugini di campagna ricorda il dramma vissuto qualche anno fa

La necessità di presentare un brano moderno, adatto anche alle nuove generazioni, ha portato i Cugini di Campagna a rivolgersi alla Rappresentante di Lista. Si cambia poi argomento con Ivano Michetti che ricorda il terribile momento in cui ha rischiato qualche anno fa di morire: “Ho avuto questo ictus, questa emorragia, ma non pensavo fosse questo. Io credevo di avere un bisogno fisiologico, invece mi sono alzato dal letto ma sono ricaduto perché non riuscivo. Ho iniziato a blaterare e mia moglie ha capito che c’era qualcosa che non andava”, ha ricordato il cantante, spiegando che grazie ad un paio di operazioni e bypass è riuscito a rimettersi.

