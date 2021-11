Cugini di Campagna vs Maneskin/ “Basta copiare nostri abiti”: scoppia l’ironia social

I Maneskin incantano Las Vegas sul palco dei Rolling Stones, ma i Cugini di Campagna non la prendono affatto bene. Non ci riferiamo all’esibizione, su cui evidentemente c’è davvero poco da dire se non da complimentarsi, ma al look scelto dalla band che ha trionfato nell’ultima edizione degli Eurovision. «I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone, imitando, nel vestire i Cugini di Campagna. Basta copiare i nostri abiti», hanno scritto sul loro profilo Facebook. Non solo: hanno pubblicato una foto con Damiano dei Maneskin a sinistra e Nick dei Cugini di Campagna a destra. L’accostamento ha infiammato i social. Trash Italiano, ad esempio, ha riproposto il post e poi commentato: «Lo scontro definitivo».

Maneskin aprono concerto Rolling Stones/ Las Vegas in estasi, Mick Jagger "Grazie!"

In tanti hanno lasciato un commento sotto al post su Instagram, come Guglielmo Scilla: «I cugini di campagna hanno chiaramente copiato i Pan di Stelle». Anche altri utenti commentano ironicamente: «Prima Lady Gaga e ora i Maneskin, assurdo».

“ZITTI E BUONI”, LA COVER DEI CUGINI DI CAMPAGNA

Non è la prima volta che i Cugini di Campagna si “occupano” dei Maneskin. Ad esempio, durante la loro esibizione a Terni al Bar Cospea si sono esibiti in “Zitti e buoni”, la canzone che ha segnato la carriera della rockband, perché dalla vittoria del Festival di Sanremo è cominciata la scalata anche internazionale. Il video girato da Tele Galileo è diventato virale in poco tempo. Quella dei Cugini di Campagna è una versione personalizzata, ma che non perde il gusto dell’originale. In poco tempo ha raccolto oltre 80mila visualizzazioni, oltre che gli applausi e i commenti del pubblico presente. I fan hanno allora chiesto ai Maneskin di realizzare una cover di “Anima mia”, che per il momento non è ancora arrivata. E resta da capire se ci sarà, visto il fronte di scontro che hanno aperto i Cugini di Campagna con i Maneskin. Scherzi a parte, non vediamo l’ora di scoprire la reazione dei giovani artisti.

Simona Ventura “Maneskin? Piacciono a tutti!”/ “Gruppo così mancava anche in America”

