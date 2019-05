Nanni Balestrini è morto: aveva 83 anni/ “Artista totale” del 900 italiano, le opere

Lo scrittore, poeta e saggista Nanni Balestrini, è morto all’età di 83 anni all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma dopo una breve malattia. A darne la triste notizia, oggi, la sua casa editrice, DeriveApprodi, tramite un post su Facebook seguito proprio dalla foto di colui che è stato definito come il maggiore esponente della Neoavanguardia, nonché uno degli “artisti totali” del Novecento italiano. “È con tristezza e dolore che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini. Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile”, si legge sulla pagine del suo editore. Balestrini fu un vero e proprio portavoce della contestazione giovanile negli anni Sessanta e Settanta. Classe 1935, lo scrittore aveva appena trent’anni quando fu coinvolto nella stagione più intensa della Neoavanguardia e del Gruppo 63. In seguito alla notizia della sua morte è intervenuto anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che su Twitter ha scritto: “Se ne è andato uno degli autori e scrittori milanesi più spiazzanti del nostro tempo. Una voce indipendente, coraggiosa e spesso fuori dal coro che ci mancherà molto”.

NANNI BALESTRINI È MORTO: LE OPERE

Numerose le sue opere, tra romanzi e poesie, nelle quali Nanni Balestrini ha saputo mescolare consapevolmente contaminazione di sperimentalismo letterario e di estremismo politico. L’artista era riuscito a dare voce alle inquietudini del mondo giovanile che sfociarono poi nella contestazione anche tramite la militanza estremista che lo portò persino a trovare riparo in Francia al fine di sfuggire al sicuro arresto nel 1979. Tra le sue ultime opera segnaliamo il romanzo Sandokan, storia di camorra (Einaudi, 2004); le raccolte di versi Sconnessioni (Fermenti, 2008), Caosmogonia (Mondadori, 2010). E poi i tre racconti pubblicati sotto il titolo Girano voci. Tre storie (Frullini, 2012); la raccolta di versi Antologica. Poesie 1958-2010 (Mondadori, 2013). Insieme ad altri intellettuali diede vita a diverse riviste di cultura tra cui “Il Verri”, “Quindici”, “Alfabeta”. Oltre all’attività letteraria molto intensa, affiancò anche la sua produzione visiva con allestimenti di mostre e performance non in Italia (tra cui anche la Biennale di Venezia nel ’93) così come all’estero.

