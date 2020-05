Cuore di Poeta, chi è?/ A Uomini e donne dopo il sexygate del completino intimo!

Pubblicità

Un signore distinto e della giusta età per Gemma Galgani, questo è Cuore di Poeta, il corteggiatore della dama che oggi scenderà le scale nella puntata di Uomini e donne. Quando Maria de Filippi chiamerà la dama per sedere al centro dello studio ma senza Nicola, lei non sa ancora che da lì a poco arriverà il cavaliere che l’ha fatta traballare durante la fase delle chat e della conoscenza via messaggi. Quando l’imbuto si è stretto, Gemma ha deciso di conoscere Sirius, pur sapendo fosse più giovane, e di lasciare da parte Cuore di Poeta, l’uomo che non solo l’ha saputa stuzzicare via chat ma che le ha chiesto di fare per lui diverse cose trovandola sexy e bella. Nonostante questi complimenti (o forse proprio per questo suo modo di agire), Gemma ha detto di no a Cuore di Poeta ma oggi potrà incontrarlo.

Pubblicità

CHI E’ CUORE DI POETA?

Ma chi è Cuore di Poeta? Al momento non sappiamo molto su di lui visto che nel promo della puntata di oggi lo abbiamo visto solo in cima alla scala pronto a mandare baci a tutti i presenti in studio mentre Gemma Galgani lo guarda sorpresa. Cuore di Poeta appare come un uomo distante, capelli bianchi, barba, foulard al collo e tanta gentilezza, ma cosa è successo in passato con la dama? La cosa che ha fatto un po’ traballare Gemma è stato il famoso sexygate ovvero il momento in cui Cuore di Poeta le ha fatto avere un completino intimo che la dama non ha gradito: “Ho detto che stavo al gioco ma così mi sembra davvero eccessivo”. L’opinionista Tina Cipollari non ha perso occasione per lanciare una stilettata delle sue: “Cara Gemma, ecco a cosa pensano i tuoi ammiratori, altro che romanticismo”



© RIPRODUZIONE RISERVATA