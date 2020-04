Cuore di Poeta, “notte d’amore” con Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “mi soffoca”

Pubblicità

Proposta bollente di Cuore di Poeta a Gemma Galgani. La dama del trono over confessa di essere molto entusiasta dal nuovo format. “Mi sono sentita corteggiata in modo serrato. Ho ritrovato la sorpresa e la curiosità. Tina, per il momento, può interferire su di me, ma non i signori perché non la sentono. Non sono da rottamare, Tina mi vorrebbe a casa ma io non gliela darò mai vinta. A me dà fastidio quando interferisce con gli uomini. Tina non mi farà perdere la mia passionalità, il mio romanticismo, il mio essere donna. La mia arma è la consapevolezza. Mi sento più giovane adesso di quando avevo 20 anni. Vorrei mettere come password del computer Scintilla dell’amore”, spiega Gemma. La Galgani comincia così a leggere i messaggi ricevuti in settimana dai suoi corteggiatori e la sua attenzione si ferma su quelli di Cuore di Poeta che si lascia andare immaginando quella che potrebbe essere la prima cena e la prima notte d’amore con la Galgani.

CUORE DI POETA E LA “PRIMA NOTTE D’AMORE” CON GEMMA GALGANI

Cuore di Poeta immagina una cena a lume di candela con Gemma Galgani descrivendo nei minimi particolari anche le pietanze degustate. “Mi soffoca“, dice Gemma ascoltando la proposta del suo corteggiatore. “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri e seducenti per una nottata d’amore”, scrive Cuore di Poeta. “Maria corre veramente tanto. Lui fa queste proposte molto spinte”, commenta Gemma che, pur essendo lusingata dalle attenzioni che sta ricevendo, non nasconde di essere imbarazzata da tali commenti. Nonostante tutto, però, Cuore di Poeta è uno dei corteggiatori che sta lentamente conquistando le attenzioni della di Torino che, nonostante le delusioni sentimentali ricevute, continua a credere nel grande amore. Sarà, dunque, Cuore di Poeta il suo principe azzurro?



