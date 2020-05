Cuore di Poeta “Vuoi prendere il mio treno?”/ Gemma Galgani dice no! (Uomini e donne)

Pubblicità

Sarà una puntata movimentata quella di oggi di Uomini e donne in cui Cuore di Poeta tornerà in studio al cospetto di Gemma Galgani. Il corteggiatore ha avuto modo di conoscerla e scriverle via chat per giorni e poi incontrarla in esterna. Gemma sembrava piacevolmente colpita salvo poi ritrovarlo in studio la scorsa settimana e sembrare un po’ spaesata e dubbiosa continuando a parlare delle parole importanti che il suo corteggiatore ha usato in chat, le stesse che l’hanno irretita ma, allo stesso tempo, fatta dubitare. Come può parlare di amore se non la conosce nemmeno? Questo è lo scoglio che Cuore di Poeta dovrà superare oggi per continuare a conoscere la bella Gemma e rimanere in studio a Uomini e donne, ma ci riuscirà davvero? Le anticipazioni non lasciano pensare a niente di buono e l’unica cosa certa è che nella discussione interverranno anche Tina Cipollari e Maria de Filippi.

GEMMA GALGANI SILURA CUORE DI POETA A UOMINI E DONNE?

Maria de Filippi cerca di spiegare a Gemma Galgani che le parole di Cuore di Poeta erano pura fantasia e che davanti a lei non ha un uomo che la ama e che da domani vuole vivere con lei ma solo una persona che vuole conoscerla: “Se vuoi eliminarli per paura di quello che ti ho detto non farlo, se vuoi farlo perché non ti piaccio allora sì, va bene”. Cosa risponderà a questo punto la dama torinese? Tina Cipollari prenderà la palla al balzo per far notare che adesso che deve “occuparsi di suo nipote” sicuramente non avrà spazio per il suo coetaneo e questo non farà altro che far salire la temperatura in studio.



