Il Cuore Immacolato di Maria non si festeggia sempre lo stesso giorno: scopriamo il significato mistico e il perché quest'anno si celebra il 28 giugno

Quest’anno, il Cuore Immacolato di Maria è celebrato solennemente il giorno 28 giugno, perché la data per questa devozione è fissata al secondo sabato dopo la Pentecoste, subito dopo il Sacro Cuore di Gesù. Si tratta quindi di una festa mobile che dipende innanzitutto da quando cade la Pasqua.

Cuore Immacolato di Maria: lo scrigno che racchiude la vita di Gesù e la dottrina

L’istituzione di questa festività è figlia dell’iniziativa di Pio XII che nel 1945 decide di ricordare ufficialmente la consacrazione della chiesa e dell’intera umanità al cuore dell’Immacolata Concezione, in un periodo in cui era appena terminato il secondo conflitto mondiale.

In realtà si tratta di una forma di devozione molto antica e lo stesso San Luca parla di Maria che serbava ogni cosa nel suo cuore che, come uno scrigno, custodiva la vita del Cristo e la sua dottrina.

Il primo però a pensare di istituire una giorno di festa dedicato al Cuore Immacolato di Maria fu, nel ‘600, Giovanni Eudes, il quale peraltro compose anche un ufficio e una messa contribuendo grandemente a questa devozione.

Una grande spinta a questo culto venne poi dalla nascita della Medaglia Miracolosa e soprattutto dalle apparizioni della Vergine Maria a Lourdes e a Fatima.

Nella cittadina francese Maria si presenta come l’Immacolata Concezione, colei che è nata immune da ogni forma di contaminazione e di peccato: nel Concilio di Trento si sottolinea il fatto che Maria di Nazareth, fanciulla mortale, è nata con l’innata purezza divina, a differenza degli altri uomini che, seppur pii e devoti, difficilmente sfuggono al peccato.

A Fatima la Madonna apparve ai tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia e comunicò il desiderio che la Russia si convertisse al Cuore Immacolato di Maria, così da salvare più anime e mondare la Terra dai peccati che offendono tanto il Signore.

Non si può inoltre non ricordare la figura della portoghese Alexandrina Maria da Costa che, per sfuggire alle angherie di un giovane, si butta da una finestra, lesionandosi il midollo. Costretta a letto, dedica la sua esistenza a Dio, tra preghiere e visioni mistiche nel corso delle quali il Cristo le chiede di consacrare il mondo intero al Cuore Immacolato di Maria, così da riportare l’umanità sulla retta via.

I festeggiamenti per il Cuore Immacolato di Maria

Nel borgo sardo di Erula la festa in onore del Cuore Immacolato di Maria si svolge a fine maggio e consta di vespri serali il giorno della vigilia, processione con il simulacro di Maria che sfila tra le vie del paese tra preghiere e canti e infine la celebrazione liturgica nella Chiesa Madre. Non mancano eventi per bambini, folklore, degustazioni e mostre di artigianato.

Il Cuore Immacolato di Maria è patrono di Erula, piccolo paese della provincia di Sassari in Sardegna, nel cuore dell’Anglona.

Il territorio è ricco di antichi insediamenti nuragici di cui sono ancora oggi presenti le vestigia: si parla in questo caso di domus de janas, il nuraghe Spiene dove è stata rinvenuta una preziosa navicella votiva oggi esposta al Museo Archeologico di Cagliari e il nuraghe Sotgiu. Molti reperti, tra cui un pugnale votivo, fossili della foresta pietrificata di Anglona e una statuina del IV a.C., si trovano all’interno del Museo Archeologico di Perfugas.

Tra le cose da vedere assolutamente nel centro di Erula, punteggiato da numerosi stazzi antichi, ci sono la Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore e l’edificio di culto campestre di Santa Vittoria di Su Sassu in stile romanico, sito in località Perfugas.

I Santi del giorno

Il 28 giugno si commemorano anche Sant’Ireneo di Lione, Beato Eimerado, San Lupercio, San Paolo I, Beato Severiano Baranyk, San Fiorenzo di Micy e Sant’ Attilio.