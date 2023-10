Cuori 2 anticipazioni puntata 29 ottobre/ La piccola Anna è sempre più in pericolo e…

Cuori 2, anticipazioni episodi 7 e 8 della quarta puntata

Questa sera, domenica 29 ottobre, in prima serata su RaiUno, torna l’amata fiction Cuori 2 con ben due episodi: 9 e 10. La serie è ambientata nella Torino degli anni’60, e racconta le vicende e gli intrighi dell’Ospedale Le Molinette. Tra interventi al cuore, e problemi sentimentali la serie vanta un notevole cast:

Cuori 2023 anticipazioni puntata 22 ottobre/ Alberto metterà in pericolo la vita di un paziente...

Pilar Fogliati è Delia Brunello

è Delia Brunello Matteo Martari è Alberto Ferraris

è Alberto Ferraris Daniele Pecci è Cesare Corvara

è Cesare Corvara Andrea Gherpelli è Enrico Mosca, il nuovo primario

è Enrico Mosca, il nuovo primario Bianca Panconi è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico

è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico Marco Bonini è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta

è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta Paolo Conticini è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio

è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio Neva Leoni è Serenella

è Serenella Carola Stagnaro è Suor Fiorenza, capo sala

è Suor Fiorenza, capo sala Romina Colbasso è Karen, hostess svedese

è Karen, hostess svedese Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

è Luisa Ferraris Alessandro Tersigni è Marcello Giraudo il nuovo ispettore.

Cuori 2, anticipazione nono episodio: “Accettare il destino”

Nel nono episodio della serie, intitolato Accettare il destino, proseguono le indagini sulla morte di Elvira che sembrano cominciare a dare dei frutti. L’ispettore Giraudo ha individuato un possibile sospetto; si tratta di un uomo che avrebbe diversi moventi per voler uccidere la donna. Sarà lui l’assassino?

Blanca 2/ Anticipazioni 26 ottobre 2023: Sebastiano si troverà in serio pericolo e...

Nel frattempo, la salute della piccola Anna sembra peggiorare sempre di più e questo fa stare male Delia sempre più preoccupata per le sorti della bambina, che le sta molto a cuore. Alberto cerca di trovare una soluzione per cercare di curarla e individua una possibile soluzione in Brianza; dunque, parte rapidamente insieme a Delia perchè non c’è tempo da perdere!

Cuori 2, anticipazione decimo episodio: “Un fischio nella notte”

Nel decimo episodio della serie, intitolato Un fischio nella notte, Alberto è sempre più preoccupato per Karen che teme di rivedere Luisa che, nel frattempo, è tornata per stare vicino al piccolo Carlo. La salute di Anna, invece, è sempre più precaria il suo cuore si indebolisce ogni giorno che passa ed è necessario intervenire tempestivamente.

Anima gemella/ Anticipazioni 25 ottobre 2023: Nina si avvicina alla verità e si espone a un grande pericolo

L’ospedale Le Molinette, però, viene travolto da tantissimi feriti a causa di una bomba esplosa in un cantiere. La tragedia metterà in crisi Helmut, che vedendo tutti quei feriti comincerà ad impazzire tanto da non riuscire ad operare correttamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA