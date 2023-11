Cuori 2 anticipazioni ultima puntata 5 novembre/ La piccola Anna viene rapita, Delia è sconvolta e…

Cuori 2, anticipazioni episodi 11 e 12 della quinta puntata

Questa sera, domenica 5 novembre, in prima serata su RaiUno, torna l’amata fiction Cuori 2 con l’ultima puntata e ben due episodi: 11 e 12. La serie è ambientata nella Torino degli anni’60, e racconta le vicende e gli intrighi dell’Ospedale Le Molinette. Tra interventi al cuore, e problemi sentimentali la serie vanta un notevole cast:

Pilar Fogliati è Delia Brunello

è Delia Brunello Matteo Martari è Alberto Ferraris

è Alberto Ferraris Daniele Pecci è Cesare Corvara

è Cesare Corvara Andrea Gherpelli è Enrico Mosca, il nuovo primario

è Enrico Mosca, il nuovo primario Bianca Panconi è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico

è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico Marco Bonini è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta

è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta Paolo Conticini è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio

è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio Neva Leoni è Serenella

è Serenella Carola Stagnaro è Suor Fiorenza, capo sala

è Suor Fiorenza, capo sala Romina Colbasso è Karen, hostess svedese

è Karen, hostess svedese Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

è Luisa Ferraris Alessandro Tersigni è Marcello Giraudo il nuovo ispettore.

Cuori 2, anticipazione undicesimo episodio: “Il futuro non esiste che al presente “

Nell’undicesimo episodio della serie, intitolato Il futuro non esiste che al presente, le festività natalizie stemperano il clima di tensione dell’Ospedale Le Molinette. Delia si riavvicina alla madre scoprendo un legame sempre più importante, mentre tra Luisa e Riccardo il rapporto sembra andare a gonfie vele.

Karen, invece, si concede una serata libera. Una rimpatriata con alcuni ex-colleghi che la riporterà a tempi più spensierati e liberi. Questo, però, non farà che metterle ulteriori dubbi in testa. Nel frattempo, la verità sull’omicidio di Elvira sta per venire a galla ma i medici vengono richiamati al loro dovere.

Cuori 2, anticipazione dodicesimo e ultimo episodio:

Nel dodicesimo episodio della serie, intitolato Niente è impossibile, la piccola Anna viene rapita in circostanze misteriose. Delia ha il cuore a pezzi e si rivolge a Marcello per scoprire chi sia il responsabile. L’ispettore sospetta subito del padre della bambina, ma potrebbe essere qualcuno di molto più vicino ad aver commesso il misfatto.

Nel frattempo, Riccardo termina il prototipo del pacemaker che serve a salvare la bambina ma Alberto ha dei dubbi sul suo funzionamento. I sentimenti di Delia per lui sono sempre più evidenti, e Karen deve prendere una decisione definitiva per il suo matrimonio…











