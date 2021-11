Cuori, fiction Rai/ Anticipazioni ultima puntata Rai 1: Cesare scopre la verità?

Cuori, anticipazioni ultima puntata 28 novembre su Rai 1

Domenica 28 novembre, in prima serata, Rai 1 trasmette l’ottava ed ultima puntata di Cuori, la fiction con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, ambientata alla fine degli anni Sessanta presso l’ospedale Le Molinette di Torino. Sarà un finale ricco di emozioni e colpi di scena come quelli che, nelle precedenti sette puntate, hanno appassionato milioni di persone. Accanto alle storie mediche, i telespettatori si sono affezionati alla storia di Delia, un cardiochirurgo che, tornata dagli Stati Uniti per mettere il proprio sapere a disposizione del reparto di cardiocirurgia di cui è primario il marito Cesare non sapendo che avrebbe dovuto condividere giorni interi con Alberto, il grande amore della sua vita.

Dopo aver fatto un salto nel tempo rivivendo la storia vissuta con Alberto e il dolore provato per il presunto tradimento di quest’ultimo, Delia non riesce a trascurare i propri sentimenti e la fiamma dell’amore con Alberto si riaccende. Cosa accadrà, dunque, nel corso dell’ultima puntata di Cuori? Delia sceglierà Alberto o Cesare?

Cuori: la crisi di Delia

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Cuori dal titolo “Cuori a metà“, le condizioni di salute di Cesare peggiorano sempre di più. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia Alberto ad effettuare il trapianto. Alberto, però, non riesce ad essere tranquillo vivendo con i sensi di colpa sia per ciò che è accaduto a Luisa che per i sentimenti che prova per Delia. Anche quest’ultima non riesce ad essere tranquilla alla presenza del marito. Lo strano atteggiamento di Delia e Alberto desta sospetti in Cesare il quale prova ad autoconvicersi che tutto sia dovuto alla sua situazione. Quando, però, va a trovare Luisa, quest’ultima gli svela che Alberto ha tradito lei ed ora sta tradendo anche lui.

Nel secondo episodio dal titolo “Fino all’ultimo respiro”, in ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, alleato di Mosca. Nonostante manchi poco alla firma del Consiglio, tuttavia, Cesare non ha ancora alcuna intenzione di arrendersi. Le brutte sorprese, però, per Cesare non sono ancora finite. Approfittando dell’assenza di Delia, rimasta in ospedale con Alberto per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare torna a casa dove decide di verificare il contenuto di uno scatolone giunto da Houston. All’interno dello scatolone trova la verità che ha finto di non vedere per mesi.



