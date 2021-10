Cuori, la fiction/ Anticipazioni e diretta 31 ottobre: Delia scopre l’amara verità

Cuori, la fiction: anticipazioni e diretta terza puntata 31 ottobre

Domenica 31 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, torna in onda Cuori, la fiction diretta da Riccardo Donna che ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino. Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, Delia è tornata in Italia per cominciare a lavorare come cardiologa presso l’ospedale Molinette di Torino e vivere il matrimonio con Cesare, il primario dell’ospedale, dando adito a diversi pettegolezzi.

Questa sera, la fiction tornerà in onda con due nuovi episodi in cui non mancheranno i colpi di scena portando a galla alcuni dettagli sul passato di Delia. Quest’ultima, infatti, tornando a Torino, si è ritrovata a lavorare accanto all’ex fidanzato Alberto, un cardiochirurgo considerato un vero luminare in materia. Tra i due ci sono ancora tanti punti oscuri da chiarire e già negli episodi in onda questa sera, tante verità verranno a galla.

Cuori, la fiction: trama degli episodi “Tradimenti” e “Porte girevoli”

Nel primo episodio della terza puntata di Cuori dal titolo “Tradimenti”, Agata arriva in ospedale per una visita del suo bambino. Tra i corridoi dell’ospedale incontra Mosca e il suo sguardo si posa immediatamente sulla fede che il chirurgo indossa. In pochi istanti, il castello du bugie costruito negli anni crolla. Tuttavia, nonostante entrambi abbiano voglia di parlarsi per un chiarimento, un’emergenza improvvisa costringe Mosca ad abbandonare il discorso per correre a salvare la vita al paziente. Alberto, nel frattempo, dopo diverso tempo, incontra Ilaria, la donna con cui tradì Delia. Non volendo raccontare la verità sul tradimento a quest’ultimo, fa di tutto affinchè Ilaria e Delia non si incontrino.

Nel secondo episodio dal titolo “Porte girevoli”, l’arrivo di Ilaria crea nuove tensioni tra Delia e Alberto che faticano a trovare un punto d’incontro per una convivenza pacifica in ospedale. I due, tuttavia, cercano di mettere da parte ogni divergenza per partecipare ad un congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Tutto procede bene fino a quando Delia non scopre nuovi dettagli sul passato che pensava di conoscere.



