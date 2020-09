Cuori puri/ Video, su Rai 3 il film con Barbora Bobulova (oggi, 11 settembre 2020)

Cuori puri va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2017 da diverse case cinematografiche tra cui Rai cinema con la distribuzione che è stata gestita da Cinema srl. La regia della pellicola è stata curata da Roberto De Paolis il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Luca Infascelli, Carlo Salsa e Greta Scicchitano. Il montaggio del film è stato eseguito da Paola Freddi con le musiche della colonna sonora che portano la firma di Emanuele De Raymondi mentre nel cast figurano tra gli altri Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce e Antonella Attili.

Cuori puri, la trama del film

In Cuori puri ci troviamo in una piccola cittadina italiana dove vive una ragazza di soli 18 anni di nome Agnese. E’ nata ed è cresciuta in un ambiente dalla forte connotazione religiosa, il che è stato voluto soprattutto da sua madre che, oltre ad essere estremamente credente, non perde occasione per seguire tutte le varie cerimonie religiose che il parroco della sua comunità svolge all’interno della chiesa. Questo ha indotto Agnese a sua volta ad essere cresciuta secondo quelli che sono i dogmi della religione cristiana ed in particolar modo con un atteggiamento che può essere evidenziato come caratterizzante dei decenni precedenti. In particolare Agnese, seguendo un po’ quelli che sono stati gli insegnamenti di sua madre, ha deciso che vuole arrivare al matrimonio ancora pura ed illibata.

Lungo il suo percorso di vita, la giovane ragazza fa la conoscenza di un ragazzo di nome Stefano di sette anni più grande di lei. Stefano, a differenza di Agnese non solo non è stato cresciuto in un ambiente particolarmente religioso, ma ha un passato a dir poco turbolento, caratterizzato da diversi errori che lo hanno allontanato dai propri amici e soprattutto dalla famiglia.

Oggi Stefano sta cercando con estrema difficoltà di ricostruire la sua vita ed in particolare ha trovato un umile, ma sicuro lavoro, che lo vede essere il custode di un parcheggio in un importante centro commerciale, ubicato nei pressi di un campo rom. Dopo essersi conosciuti, i due ragazzi iniziano a frequentarsi ed uscire insieme e, nonostante abbiano un carattere ed una cultura ben differente, si piacciono provando ad immaginare una vita condivisa e magari fatta da una famiglia al solida, con tanti bambini. Con il passare dei giorni e con un rapporto che diventa via via più serio e solido, iniziano per loro a nascere delle questioni che metteranno di fronte i due innamorati a delle scelte per nulla semplici dalle quali peraltro dipenderà la loro felicità futura.

