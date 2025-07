Dalla terza stagione di Cuori con Pilar Fogliati al ritorno di Un Professore con Alessandro Gassmann fino al remake evento di Sandokan con Can Yaman

Se questo è il periodo delle vacanze estive, da trascorrere all’aperto, gli appassionati di fiction italiane possono già segnare in agenda le date più attese della stagione autunnale 2025. Rai 1 torna a puntare sulla narrazione seriale, proponendo un insieme di grandi ritorni e novità assolute che promettono di rendere protagonista il prime time dei prossimi mesi. La rete ammiraglia scommette su volti noti, storie coinvolgenti e ambientazioni d’impatto per riconquistare il pubblico generalista.

Tra i titoli più chiacchierati c’è senz’altro il reboot di una serie cult che ha fatto la storia della televisione italiana: Sandokan. Dopo mesi di indiscrezioni e attese, è stata finalmente ufficializzata la data di debutto del progetto più ambizioso della stagione, che vedrà protagonista uno degli attori stranieri più amati dal pubblico italiano, Can Yaman. Ma il ritorno del leggendario pirata della Malesia non sarà l’unico evento da evidenziare sul calendario

A condividere il palinsesto dell’autunno ci saranno anche alcune fiction che hanno già conquistato il cuore degli spettatori. Cuori, Un Professore, Il Commissario Montalbano e l’attesa terza stagione di Blanca torneranno con nuove puntate e nuove sfide per i protagonisti. Spazio anche alle novità, come Balene, che si preannuncia come una delle sorprese più originali della prossima stagione.

Le fiction della Rai: tanta scelta e tante novità

Il remake della storica serie Sandokan sarà il grande evento di dicembre. A interpretare la “Tigre della Malesia” sarà Can Yaman, volto ormai familiare al pubblico italiano grazie alle soap turche di cui è stato protagonista. L’attore classe 1989, nato a Istanbul, indosserà i panni del leggendario pirata in un adattamento rinnovato, ma fedele nello spirito all’originale di Emilio Salgari. Le puntate saranno trasmesse su Rai 1 ogni lunedì sera a partire dal 1° dicembre, con la possibilità concreta che la serie venga rinnovata già durante la messa in onda.

I fedelissimi di Cuori invece potranno riabbracciare le vicende di Delia e dei medici dell’ospedale torinese a partire da domenica 21 settembre. La terza stagione si preannuncia densa di colpi di scena, dopo il buon riscontro ottenuto nel 2023, quando la serie è riuscita a mantenere una solida media di pubblico nonostante la concorrenza spietata. Un altro atteso ritorno è quello di Un Professore, con Alessandro Gassmann nei panni del carismatico Dante Balestra. La nuova stagione arriverà su Rai 1 dal 20 novembre, sempre in prima serata: la conferma che la Rai è attenta a conquistare un pubblico giovane e attento ai temi sociali.

Per chi sente nostalgia del commissario più amato d’Italia, Il Commissario Montalbano sarà riproposto in replica da martedì 9 settembre, con tutti gli episodi della longeva serie con Luca Zingaretti. Una vera e propria maratona che anticipa i titoli inediti della stagione. Il 2 ottobre sarà la volta di Blanca 3, altra fiction Rai molto apprezzata, che tornerà con nuove indagini e sviluppi nella vita della protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta. Infine, tra le novità assolute, spicca Balene, serie tratta dal romanzo di Barbara Cappi. Il debutto è previsto per domenica 2 novembre in prima serata, con Veronica Pivetti in un ruolo inedito e intenso, che potrebbe diventare uno dei casi editoriali della stagione.