Cuoricini, testo completo canzone Coma Cose, Sanremo 2025: amore al tempo dei social

I Coma Cose sono tornati a Sanremo, pronti a stupire ancora una volta. I due, freschi di matrimonio, hanno spesso parlato di amore sul palco dell’Ariston e lo stesso fanno anche in questa edizione 2025 del Festival. Il loro testo “Cuoricini” è stato scelto da Carlo Conti per prendere parte al Festival. Come già accaduto in passato, la canzone dei Coma Cose parla di amore, ma questa volta analizza delle sfaccettature differenti rispetto al passato. Il testo dei Coma Cose, infatti, presenta un testo fresco e veloce che si focalizza in particolare modo su quello che è l’abuso di social in una coppia, che può sforare in sentimenti negativi e perché no, in tanti casi portare anche ad una rottura.

“QUANDO SARAI PICCOLA” TESTO COMPLETO CANZONE SIMONE CRISTICCHI/ "Un altro giorno insieme a te", Sanremo 2025

Nel testo, infatti, si parla di “cuoricini”, quelli meglio conosciuti come “like”, che esprimono un apprezzamento sui social. E quante coppie hanno fatto scoppiare proprio i famigerati cuoricini? Troppe! “Un divano e due telefoni, è la tomba dell’amore”, dicono i Coma Cose nel loro brano sanremese. Andiamo ora a scoprire il testo completo di “Cuoricini”.

"Incoscienti giovani" testo completo canzone Achille Lauro Sanremo 2025/ Significato: un amore tormentato

Testo completo Cuoricini, canzone Coma Cose: un brano d’amore sotto una chiave differente