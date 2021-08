Cuoriconnessi contro il cyberbullismo/ Tecnologia, giovani e futuro in cui credere

Il progetto #cuoriconnessi ha aggiunto una nuova importante tappa al suo percorso, quella della partecipazione al Meeting di Rimini con una mostra interattiva dedicata al cyberbullismo. In perfetta sintonia con il tema della manifestazione che invita a riscoprire la consistenza e la grandezza della vita attraverso responsabilità e dialogo, sapendo che ogni relazione è un impegno, si pone il progetto di responsabilità sociale di Unieuro realizzato in collaborazione con Polizia di Stato.

Per affrontare e risolvere il problema del bullismo e cyberbullismo è necessario conoscere e riflettere. #cuoriconnessi vuole aprire un dialogo sul tema senza nessun giudizio, senza vedere la tecnologia come nemico, ma dando lo spunto per incoraggiare il suo buon utilizzo, sapendo che da sola non è sufficiente a diventare progresso. Ma lo diventa, quando aiuta ad alzare lo sguardo verso gli altri, ad ampliare il sapere, a conoscere meglio il mondo, a stare più uniti, a far circolare le idee. Questo è l’obiettivo: credere nella tecnologia, nei giovani e nel futuro. Un futuro dove la tecnologia è al servizio di donne e uomini liberi: forti perché conoscono l’inestimabile valore della vita, umani perché sanno riconoscere sé stessi nell’altro, perché una tecnologia priva di cuore a poco può servire.

#CUORICONNESSI: IL PROGETTO

In questi giorni, la mostra è stata visitata da tantissimi giovani e famiglie che hanno voluto ascoltare, (attivando il QRCode con lo smartphone), le storie raccontate dalla voce narrante di Luca Pagliari, lo scrittore, giornalista, storyteller che in dieci tappe accompagna il visitatore in uno spazio virtuale in cui, nel giro di pochi minuti, si percorre tutta la strada fatta in sei anni dal progetto.

#cuoriconnessi è nato nel 2016 come tour nei teatri delle principali città italiane, dove sono stati realizzati 42 incontri che hanno coinvolto oltre 30.000 studenti delle scuole di tutto il Paese. Il progetto ha messo a disposizione dei ragazzi e degli addetti ai lavori due docufilm e due libri distribuiti in forma gratuita che hanno superato le 500.000 copie tra cartaceo e digitale, mentre per il pubblico di genitori e insegnanti è attivo il canale YouTube dedicato. A febbraio 2021, in occasione del Safer Internet Day, l’evento realizzato in streaming ha raggiunto nella diretta live oltre 265 mila studenti e insegnanti, collegati da tutta Italia. Per non fermare il dialogo, perché è attraverso la discussione e il confronto che il processo di sensibilizzazione prende sempre più sostanza, #cuoriconnessi continua il suo percorso offrendosi come punto di connessione di tutte le parti coinvolte arricchendosi di contributi e nuove occasioni di incontro che come quella del Meeting che lasciano il segno e aggiungono un’altra importante tappa alla sua storia.

