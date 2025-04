E’ decisamente inquietante l’episodio che ci giunge da Torino, dove un uomo ha puntato la pistola alla testa ad un medico, minacciandolo di fare fuoco e di ucciderlo se non avesse salvato la vita alla sua madre. La notizia viene raccontata nel dettaglio dal Corriere della Sera attraverso il portale online, ed è alquanto agghiacciante: il figlio della donna che evidentemente aveva bisogno di cure, avrebbe preso una pistola e l’avrebbe puntata dietro la testa del medico del 118, alla nuca, dopo una chiamata ai soccorsi.

Il fatto è avvenuto precisamente al quarto piano di un alloggio popolare di corso Grosseto, dove l’ambulanza era stata chiamata per soccorrere una povera donna di 83 anni, che soffre da tempo di problemi al cuore. Una volta entrato in casa il medico avrebbe iniziato a prestare assistenza alla paziente, ma il figlio gli avrebbe risposto con quella gravissima intimidazione, e il camice bianco non ha potuto fare altro che rianimare l’anziana signora, nonostante avesse una canna di una pistola a pochi centimetri dalla sua testa. Fortunatamente l’episodio non è finito nel dimenticatoio ma non è chiaro se sia stato denunciato ufficialmente o meno.

MEDICO MINACCIATO DA FIGLIO DI PAZIENTE: E’ STATA FATTA DENUNCIA?

Secondo quanto racconta Nursind, un rappresentante del sindacato degli infermieri, sul posto sarebbero arrivate, dopo i fatti, ben quattro pattuglie della polizia, ma l’episodio “è emerso solo pochi giorni dopo”, a seguito delle voci circolanti in ospedale: “Il personale non ha segnalato nulla”. Durante le concitate fasi di soccorso alla donna vi era anche un infermiere che ha assistito alla scena della pistola, letteralmente terrorizzato vedendo appunto quel terribile gesto.

Una volta che poi sono intervenuti gli agenti di polizia (anche se non è ben chiaro chi li abbia chiamati), l’uomo ha nascosto l’arma nei pantaloni. Fortunatamente la donna è stata soccorsa e poi portata in ospedale dove si è salvata, mentre dell’uomo delle minacce non vi è certezza: non è chiaro se sia stato denunciato o meno ma alla luce del fatto che la vicenda sia divenuta di dominio pubblico è probabile che si sia mosso qualcosa.

MEDICO MINACCIATO DA FIGLIO DI PAZIENTE: UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE

Purtroppo l’episodio avvenuto a Torino negli scorsi giorni, presso le quartiere popolari del quartiere nord del capoluogo piemontese, è solo l’ennesima testimonianza di quanto il personale medico e sanitario lavori continuamente sotto pressione e minacciato, con il rischio di aggressioni continue.

Alla difficoltà nel fare un lavoro complicatissimo, in quanto si ha a che fare con il salvataggio della vita delle persone, i medici e gli infermieri ricevono spesso e volentieri insulti e minacce verbali, ma anche aggressioni fisiche, sia nei pronto soccorsi, quanto negli ospedali ed ora anche in casa, come confermato appunto dalla vicenda di Torino. Una situazione da cui non si riesce a uscirne, con la speranza che non si verifichi qualche nuovo episodio gravissimo, dopo le numerose aggressioni, alcune sfociate anche in omicidi, degli ultimi anni.