Curcuma per curare indigestione: stesso effetto dei farmaci/ Lo studio: “Stessa efficacia dell’omeprazolo”

Curcuma contro l’indigestione: lo studio

Nessun farmaco: contro l’indigestione basta una semplice spezia. Parliamo della curcuma, quella che molto spesso viene utilizzata in cucina per dare il colore giallo al cibo. Lo studio, pubblicato lunedì sulla rivista medica BMJ, ha confrontato il modo in cui più di 150 persone con dispepsia o indigestione hanno risposto al farmaco omeprazolo, alla curcuma – che contiene il composto curcumina – o a una combinazione dei due. Il farmaco è utilizzato comunemente nel trattare alcuni problemi cardiaci e dell’esofago riducendo l’acido nello stomaco, secondo la Mayo Clinic.

Ai giorni 28 e 56 di trattamento, le persone coinvolte nello studio sono state valutate per i loro sintomi, come mal di stomaco, gonfiore, nausea o una sensazione precoce di pienezza, attraverso il Severity of Dispepsia Assessment, un questionario che valuta la gravità dell’indigestione. I ricercatori non hanno riscontrato differenze significative nei sintomi dei gruppi che assumevano il farmaco, la curcuma o la combinazione dei due. “Oltre agli scopi antinfiammatori e antiossidanti, la curcumina potrebbe essere un’opzione per il trattamento della dispepsia con un’efficacia paragonabile all’omeprazolo”, ha affermato l’autore principale dello studio, il dottor Krit Pongpirul, professore associato nel dipartimento di medicina preventiva e sociale dell’Università di Chulalongkorn. a Bangkok, Tailandia.

Curcuma e indigestione: ci sono effetti collaterali?

La curcuma è stata utilizzata per secoli dalle persone nel sud-est asiatico per trattare i disturbi di stomaco e altre condizioni infiammatorie, ha spiegato Pongpirul. Il suo uso medicinale risale a centinaia di anni fa e anche oggi potrebbe aiutare a risolvere qualche disturbo. Negli Stati Uniti, il suo uso medicinale primario è quello di integratore alimentare antinfiammatorio e antiossidante per alleviare l’osteoartrite e la sindrome dell’intestino irritabile. Questo, però, è il primo studio che confronta direttamente la curcumina con l’omeprazolo nel trattamento della dispepsia, ha detto Pongpirul. La curcumina è stata studiata in un’ampia varietà di condizioni infiammatorie, tra cui la malattia infiammatoria intestinale e l’artrite, come spiegato dal dottor Yuying Luo, gastroenterologo e assistente professore di gastroenterologia all’Icahn Scuola di Medicina del Monte Sinai a New York City.

Alcuni studi hanno dimostrato che la curcumina è utile in combinazione con altri farmaci. “I consumatori dovrebbero essere consapevoli degli effetti collaterali degli estratti di curcumina come allergie e rischio di sanguinamento, soprattutto per coloro che assumono farmaci anticoagulanti o antipiastrinici”, ha detto Pongpirul. Detto questo, la curcumina è “generalmente considerata sicura se consumata nelle quantità normalmente presenti negli alimenti”, ha aggiunto. In genere, secondo uno studio del 2009, la curcuma contiene circa il 3% di curcumina.











