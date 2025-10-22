Nella manovra il Governo aumenta i fondi per le cure palliative, ma il 60% dei posti nelle scuole di specializzazione è vacante. Ecco cosa fare

Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri la nuova legge di Bilancio, ora attesa in Parlamento, a cominciare dal Senato, per uno studio dettagliato delle diverse misure nelle rispettive Commissioni di competenza. Obiettivo: predisporre eventuali emendamenti prima di arrivare in Commissione Bilancio per una loro approvazione. La sanità è tra le priorità: il progetto di legge di bilancio 2026 prevede un incremento del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2026 di 2,4 miliardi di euro che si aggiunge a quanto già programmato per lo stesso anno con la legge di bilancio 2025, determinando un finanziamento complessivo per il 2026 di 142,9 miliardi di euro, superiore di oltre 6,3 miliardi di euro rispetto al finanziamento per l’anno 2025.

Le risorse economiche sono condizioni necessarie per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo, soprattutto in sanità, ma paradossalmente non sono sufficienti, se non si crea una vera e propria svolta culturale che riguarda anche, e forse soprattutto, i modelli formativi e gli standard organizzativi.

È quanto accade, ad esempio, con le cure palliative, che sono state al centro del dibattito sulla legge sul Fine vita, come unico punto di convergenza, tra maggioranza e opposizione, sia pure anche in questo caso con alcune differenze. L’articolo 71 della nuova Legge di Bilancio afferma con chiarezza che dal 2025 arriveranno più risorse per le cure palliative e la terapia del dolore: 10 milioni aggiuntivi per il 2025 e 20 milioni l’anno dal 2026 in poi. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza ai malati cronici o terminali, migliorare la qualità delle cure a domicilio e negli hospice, e garantire un accesso più equo e uniforme a questi servizi in tutto il Paese.

Come è noto la legge quadro sulle Cure palliative è la legge 38/2010, un vero e proprio punto di riferimento, a cui negli anni successivi si sono aggiunte ulteriori risorse economico-finanziarie proprio con le varie leggi di bilancio. Ma è altrettanto noto che la loro distribuzione è piuttosto disomogenea. Le regioni si regolano secondo criteri autonomi, che non sempre rispondono ai bisogni effettivi di una popolazione che invecchia sempre di più, che è più sola che mai e che si trova esposta a un cambiamento epidemiologico in cui le malattie oncologiche e le patologie neurodegenerative, sembrano in costante e continuo aumento. In definitiva di cure palliative c’è una necessità sempre maggiore, senza che si riesca a soddisfare le richieste né con l’assistenza domiciliare, né con gli Hospice e neppure nelle diverse RSA.

La medicina palliativa incontra sempre più credito sul piano culturale, ma non accade altrettanto sul piano pratico, per cui assistiamo a una carenza quasi cronica di cure palliative. A tutto ciò fa riscontro quanto recentemente accaduto con le scuole di specializzazione in Cure palliative: il 60% di posti sono rimasti vacanti proprio nelle Scuole di Specializzazione italiane. La Scuola di specializzazione in Cure palliative è sorta recentemente, nel 2021 e risulta quindi tra le ultime, ma l’attuale sistema formativo evidentemente non riesce ad essere sufficientemente attrattivo e sembra non offrire ancora una sufficiente valorizzazione del personale sul piano formativo e professionale.

Una delle cose essenziali che mancano nella Scuola di specializzazione in Cure Palliative è un proprio settore scientifico-disciplinare (SSD), senza il quale la medicina palliativa manca di una sua identità epistemologica. Il SSD serve a identificare contenuti e metodi, fini e attività di ogni specializzazione, la sua stessa ragion d’essere, altrimenti non si distingue dagli altri percorsi accademici e non ha una sua collocazione autonoma e stabile né sul piano scientifico né su quello clinico e di conseguenze offre un profilo professionale poco definito anche nella sua collocazione socio-assistenziale.

Ma sul piano motivazionale la vera lacuna sta nella assoluta mancanza di esperienza che gli studenti di medicina fanno di questa nuovissima branca del sapere scientifico, che invece nella prassi è tanto antica come è antica la medicina stessa. Lo studente di medicina non concorre alla scuola di specializzazione in medicina palliativa, perché non sa esattamente di cosa si tratti o, peggio ancora, è convinto che serva solo nel momento in cui il malato sta per morire.

Un vuoto informativo che si riflette inevitabilmente anche nella scelta delle specializzazioni. Il collega Trizzino, palliativista di Palermo, e grande sostenitore della Scuola di specializzazione in Cure palliative segnala un’ulteriore difficoltà: la mancata equipollenza tra la nuova specializzazione in Cure Palliative e altre aree affini come oncologia, geriatria, neurologia, anestesia, medicina interna. Anche qui con un evidente paradosso che evidenzia tutta l’ambiguità della situazione che si è creata. Oncologi, geriatri, neurologi, anestesisti, internisti possono far parte dell’equipe dei Medici palliativisti con compiti di cura, di governo e di formazione. Ma non il contrario.

È chiaro che in questo modo sembra venir meno il riconoscimento delle competenze specifiche del palliativista, ignorando che sotto molti aspetti è lui stesso un generalista, il che non significa affatto che sia un medico generico. E questa ambiguità nel riconoscimento delle competenze acquisite e maturate nel tempo penalizza molti medici che operano in questo ambito, senza per altro offrire loro nuove aperture di spazi professionali.

Quel 50% e oltre di Borse di specializzazione in Cure palliative non assegnate merita di essere investito esattamente in formazione in Medicina palliativa, sia pure come seconda specializzazione per garantire una presenza qualificata di specialisti palliativisti nelle varie Unità di cura, sia che si parli di assistenza domiciliare, che di Hospice o di RSA.

Occorre chiarire allora in che modo le maggiori risorse in cure palliative previste dalla attuale legge finanziaria andranno investite. Non c’è dubbio che il governo ha ripetutamente espresso la sua sensibilità nell’affrontare in problemi che caratterizzano l’ultima fase della vita dei pazienti, promettendo e garantendo cure di alta qualità ed escludendo in ogni caso il rischio dell’abbandono terapeutico. Ma le affermazioni di principio vanno supportate anche da scelte operative chiare, proprio in un contesto in cui le regioni vantano un’autonomia decisionale che non sempre corrisponde a scelte di effettiva garanzia nella tutela della vita dei pazienti.

“Il diritto alla salute non è uno slogan, ma un impegno concreto” ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci e questo diritto non deve venire meno neppure nell’ultima fase della nostra vita, che può essere molto più lunga di quanto alcuni non si ostinano a credere. Anche perché una buona medicina palliativa allunga la vita e decisamente la migliora.

