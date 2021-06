CUREVAC, NUOVO VACCINO TEDESCO A MRNA/ Quando arriva e perché è in ritardo

Al ventaglio di vaccini anti-Covid disponibili si aggiungerà presto anche il siero tedesco Curevac, un vaccino a mRna che, secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania, dovrebbe però farsi attendere un tantino più di quanto inizialmente previsto. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, l’approvazione del vaccino Curevac era attesa per maggio, ma adesso il momento decisivo potrebbe slittare ad agosto. La Commissione europea sta infatti interagendo con l’azienda biotech di Tubinga che ha sviluppato il preparato che prevede la stessa tecnologia a Rna messaggero dei vaccini BioNTech/Pfizer e Moderna. Al riguardo Business Insider, il primo a pubblicare le indiscrezioni poi confermate anche da altri media, ha scritto che mancherebbe ancora un numero adeguato di partecipanti allo studio per dare il via all’approvazione.

A parlare del vaccino Curevac è stato anche Matteo Bassetti. L’infettivologo dell’Ospedal San Martino di Genova, ospite qualche giorno fa a L’Aria che tira su La7, ha spiegato come il “de profundis” recitato per AstraZeneca varrà a suo dire in futuro anche per tutti gli altri sieri preparati con vettore virale: “L’effetto collaterale della trombocitopenia è comune a tutti i vaccini a vettore virale, quindi vale per AstraZeneca, per Johnson & Johnson, per Sputnik e anche per il vaccino italiano Reithera che a questo punto varrebbe la pena abbandonare definitivamente. Bisogna concentrarsi univocamente sulla vaccinazione fatta coi vaccini a mRNA”. Da qui, dunque, l’invito ad attendere ilo nuovo vaccino Curevac pronto tra qualche settimana ad essere immesso sul mercato una volta superati i problemi riguardanti gli studi clinici.

