Lotteria Italia 2019: biglietti vincenti di Prima Categoria/ Premi maggiori, caccia a tagliando da 5 milioni!

Non c’è Lotteria Italia senza i biglietti vincenti e soprattutto senza i premi maggiori di Prima Categoria che diciamocela tutta, sono il vero “sale” della consueta estrazione dell’Epifania: stasera, 6 gennaio 2019, tutti in tv (o sul nostro sito) a seguire l’estrazione dei 6 biglietti vincenti della Lotteria Italia di Prima Categoria, quelli più ricchi, quelli più ambiti e quelli ovviamente più difficili da azzeccare. Confermate le stesse “cifre” degli ultimi anni: il tagliando vincente da 5 milioni di euro è il primo premio da assegnare, seguono il secondo premio da 2,5 milioni di euro, poi il terzo da 1,5 milioni, il quarto da un milione e il quinto, “l’ultimo”, da 500mila l’euro. Questi primi 5 biglietti sono ovviamente “unici” e dunque sarà un solo vincitore per ogni cifra che potrà esultar questa notte dopo l’ultima estrazione all’interno dei Soliti Ignoti-Speciale Lotteria. Ricordiamo poi che sono previsti anche 50 biglietti di Seconda Categoria dal valore di 50mila euro ciascuno, e ovviamente anche quelli di Terza Categoria, 150 tagliandi da 20mila euro ciascuno.

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2018

Lo scorso anno le grandi province la fecero da padroni nell’estrazione della Lotteria Italia 2018: Milano, Torino e Roma si spartirono quasi tutto, eccezion fatta per il primo biglietto vincente da 5 milioni di euro (Q 067777) che finì in Ciociaria ad Anagni (provincia di Frosinone), venduto in un Autogrill dell’A1 (La Macchia Ovest). Il secondo premio da 2,5 milioni di euro (serie P 245714) se lo aggiudicò un fortunato vincitore di Milano, mentre il terzo premio da 1,5 mln è stato venduto a Rosta in provincia di Torino (D 034660). Ancora la Mole Antonelliana protagonista, con un’altra sua località in provincia, Pinerolo, si era aggiudicate il quarto premio da un milione (P 462926): chiuse la sfilza di biglietti fortunati di Prima Categoria, il tagliando venduto a Roma da ben 500mila euro (numero di serie D 034660). Secondo le statistiche pubblicate dal portale della Lotteria Italia, la probabilità di vincite il primo premio massimo è 1/10.000.000 in quanto sono stati stampati n. 10.000.000 di biglietti: ovviamente, tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. In merito ai Premi di Prima Categoria, la probabilità di scovare i 5 fortunati è di 1/2.000.000 ma anche in questo caso la cifra aumenterà qualora il numero di biglietti risulterò inferiore ai tagliandi stampati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA