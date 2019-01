LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI/ Premi giornalieri a “Soliti Ignoti”, ma c’è anche “Sogniamo insieme”

Lotteria Italia, oltre al primo premio indicato sul biglietto, offre la possibilità di vincere tanti altri premi. L’estrazione avviene tradizionalmente il 6 gennaio durante la trasmissione del programma televisivo abbinato, “Soliti ignoti – il ritorno” per quanto riguarda l’appuntamento di quest’anno. Ma le occasioni di vincita non si limitano ai premi legati all’estrazione della Lotteria Italia. Sono stati assegnati premi giornalieri, di cui vi parliamo in fondo, ed è previsto “Sogniamo insieme”, il nuovo concorso abbinato ai biglietti. Per partecipare basta effettuare la registrazione con i propri dati e inserire la serie ed il numero del biglietto. Se non risulta tra quelli vincenti di oggi, si può partecipare all’estrazione del concorso “Sogniamo insieme” prevista il 6 febbraio con tanti altri premi in palio. Ogni giorno potete registrare fino a un massimo di 10 biglietti. Una volta fatto, dovrete descrivere il vostro sogno, scegliendo fra tre tipologie a disposizione: sogno in coppia, sogno in famiglia e sogno con amici. In caso di estrazione della serie e numero di un tuo biglietto, sarai contattato all’indirizzo e-mail con cui avrai effettuato la registrazione e dovrai inviare il biglietto in originale. Si consiglia quindi di non buttare il biglietto, nel caso in cui non risultasse tra quelli fortunati dell’estrazione di oggi. Lotteria Italia offre infatti una seconda chance per i giocatori. In palio 3 voucher viaggio del valore di 6mila euro e 30 voucher spesa del valore di 500 euro.

LOTTERIA ITALIA, PREMI GIORNALIERI CON SOLITI IGNOTI

L’ultima edizione della Lotteria Italia è abbinata alla trasmissione televisiva “Soliti ignoti – il ritorno”, che ha messo in palio premi giornalieri dal 1° ottobre al 15 dicembre 2018. Per partecipare è stato sufficiente grattare sull’area di gioco dedicata sul biglietto della Lotteria Italia per scoprire il proprio codice di 10 cifre da comunicare chiamando il numero 894444 o da inviare via sms al 4770470. Con l’estrazione dei codici è stato possibile vincere fino a 10mila euro, 20mila il venerdì. In teoria è stato facile partecipare ai premi giornalieri della Lotteria Italia, ma nella pratica non è stato così perché la comunicazione telefonica è stata possibile solo nei casi in cui gli operatori telefonici abbiano «aderito all’iniziativa e quindi reso disponibile il servizio ai propri clienti» tramite il numero 894444. Nelle scorse settimane sono state segnalate diverse problematiche: ad esempio, il servizio è stato accessibile telefonando da linea fissa con Tim, Wind, Infostrada e Cloud Italia, non per gli altri operatori. Per chi ha chiamato da cellulare, l’unico operatore disponibile è stato Tim. Infine per la partecipazione con SMS, il servizio è stato accessibile «al numero 4770470 da Tim, Vodafone, Wind, Tre e Poste mobile». Se l’utente di un altro operatore non abilitato ha provato a inviare un sms con il codice, l’operatore ha bloccato l’inoltro verso il gestore del servizio senza fornire, in generale, alcun riscontro per l’utente.

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 B015061 4415973345 PADOVA (PD) 01/10/2018 10.000,00 2 C099931 3142139810 CIRO MARINA (KR) 02/10/2018 10.000,00 3 C018835 7802575250 LAMEZIA TERME (CZ 03/10/2018 10.000,00 4 A254420 5975163211 ARCENE (BG) 04/10/2018 10.000,00 5 C010441 6169144113 ABANO TERME (PD) 05/10/2018 20.000,00 6 A064164 4001945926 PESARO (PU) 06/10/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 B224993 6766841682 CASTEL DI SANGRO (AQ) 08/10/2018 10.000,00 2 C112460 9483298587 POZZOLENGO (BS) 09/10/2018 10.000,00 3 C213039 4728915830 BURCEI (SU) 10/10/2018 10.000,00 4 B235002 3157411225 QUARTO (NA) 11/10/2018 10.000,00 5 B331326 1366917167 MILANO (MI) 12/10/2018 20.000,00 6 A005399 9334968764 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 13/10/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 C409652 4231816327 TEANO (CE) 15/10/2018 10.000,00 2 A341440 5383305019 CASALSERUGO (PD) 16/10/2018 10.000,00 3 B066163 8015314513 PESARO (PU) 17/10/2018 10.000,00 4 A014238 5225648880 ORVIETO (TR) 18/10/2018 10.000,00 5 C119615 8325214317 ROMA (RM) 19/10/2018 20.000,00 6 C321960 8875071672 TOLMEZZO (UD) 20/10/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 A309864 1984055117 VALLATA (AV) 22/10/2018 10.000,00 2 C197473 5186206122 PIETRELCINA (BN) 23/10/2018 10.000,00 3 B296126 7093829768 BORGO A MOZZANO (LU) 24/10/2018 10.000,00 4 A069380 8775631683 CAGLIARI (CA) 25/10/2018 10.000,00 5 A462372 6004346338 ROVIGO (RO) 26/10/2018 20.000,00 6 B138130 9624792610 BRENTINO BELLUNO (VR) 27/10/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 B153154 2273568616 SAN BONIFACIO (VR) 29/10/2018 10.000,00 2 A342024 3404155911 ROMA (RM) 30/10/2018 10.000,00 3 B200805 4548970133 BESANA IN BRIANZA (MB) 31/10/2018 10.000,00 4 B435743 3628492620 TUGLIE (LE) 01/11/2018 10.000,00 5 B295819 2554222516 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 02/11/2018 20.000,00 6 A117559 4149603161 ARZACHENA (SS) 03/11/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 G009770 9374346572 CASERTA (CE) 05/11/2018 10.000,00 2 B011313 5943224447 CASTELLAMONTE (TO) 06/11/2018 10.000,00 3 G014800 2776672311 PAVIA (PV) 07/11/2018 10.000,00 4 E105094 5287677486 ROMA (RM) 08/11/2018 10.000,00 5 F310120 7306942524 ROMA (RM) 09/11/2018 20.000,00 6 I035639 9396036165 ROMA (RM) 10/11/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 D023825 1806312123 PALERMO (PA) 12/11/2018 10.000,00 2 B113917 7235573933 RICCIONE (RN) 13/11/2018 10.000,00 3 M018373 9551376155 POGGIO NATIVO (RI) 14/11/2018 10.000,00 4 A268079 6322514555 MILANO (MI) 15/11/2018 10.000,00 5 M323959 5331796485 CASTELFRANCO VENETO (TV) 16/11/2018 20.000,00 6 C240357 2229591030 CREMONA (CR) 17/11/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 A164374 3849375733 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 19/11/2018 10.000,00 2 B232823 1906802418 AVIGLIANA (TO) 20/11/2018 10.000,00 3 C331844 2202954210 ROMA (RM) 21/11/2018 10.000,00 4 A134425 7403964934 ROMA (RM) 22/11/2018 10.000,00 5 C320817 9491722290 MILANO (MI) 23/11/2018 20.000,00 6 F046043 3772403932 MILANO (MI) 24/11/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 L170512 2483130620 GORGONZOLA (MI) 26/11/2018 10.000,00 2 A139847 8050835018 ROMA (RM) 27/11/2018 10.000,00 3 L118183 1980539117 LUCCA (LU) 28/11/2018 10.000,00 4 B472608 5833405532 CERIGNOLA (FG) 29/11/2018 10.000,00 5 A384855 9425207524 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) 30/11/2018 20.000,00 6 C254385 5918069322 POMPEI (NA) 01/12/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 G130466 7528705010 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 03/12/2018 10.000,00 2 A427724 1246573945 BOLOGNA (BO) 04/12/2018 10.000,00 3 L078747 8503812217 AVOLA (SR) 05/12/2018 10.000,00 4 B357461 8921281429 ROMA (RM) 06/12/2018 10.000,00 5 M316135 5759888422 ROMA (RM) 07/12/2018 20.000,00 6 C090915 8974013573 PERUGIA (PG) 08/12/2018 10.000,00

Biglietto Codice Venduto a Data Puntata Importo premio 1 C136954 1838404442 SOAVE (VR) 10/12/2018 10.000,00 2 A387063 5849032351 CASATENOVO (LC) 11/12/2018 10.000,00 3 G108040 5833435640 VENEZIA (VE) 12/12/2018 10.000,00 4 M200946 1559891411 MONTEROTONDO (RM) 13/12/2018 10.000,00 5 M306950 9487228786 ROMA (RM) 14/12/2018 20.000,00 6 C220216 6142197240 AGNONE (IS) 15/12/2018 10.000,00

