Lotteria Italia 2019/ Estrazione in diretta live: ecco i 5 biglietti non ancora abbinati ai primi premi, video

La diretta dell’estrazione di Lotteria Italia 2019 è in pieno svolgimento su Raiuno con lo speciale de “I Soliti Ignoti”. Amadeus sta guidando la corsa che a cavallo della mezzanotte ci regalerà i nuovi milionari. Grande attesa naturalmente per i biglietti vincenti che saranno annunciati in studio con la complicità di molti ospiti. Ci sono Sabrina Ferilli, Loretta Goggi, Frank Matano, Riccardo Rossi e parte del team “Non ci resta che il crimine”, cioè Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Massimiliano Bruno. A loro saranno associati i primi cinque premi, quelli della Prima Categoria. In contemporanea con il consueto gioco delle identità nascoste, è cominciato quello abbinato alla Lotteria Italia. Al terzetto è stato associato il simbolo della lente, a Loretta Goggi quello del cappello da Sherlock Holmes, per Frank Matano gli occhiali scuri, a Sabrina Ferilli una torcia e per Riccardo Rossi l’impronta digitale. Questi sono i cinque simboli abbinati alle cinque buste che contengono i cinque premi più ricchi.

ECCO I 5 BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA NON ABBINATI AI PREMI

Intanto sono stati svelati i primi cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019. Si tratta dei biglietti numero E 265607 venduto a Pompei (NA) – Via Roma 59, E 449246 venduto a Napoli – Piazza Principe Umberto, P 386971 venduto a Torino – Corso Traiano 158, G 154304 venduto a Sala Consilina (SA) – A03 SA-RC, F 075026, venduto a Fabro (TR) – A1 MI-NA. L’estrazione è stata effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma questi biglietti non sono in ordine di valore. Seguirà l’associazione ai primi cinque premi. I cinque biglietti saranno infatti abbinati a cinque personaggi dello spettacolo che partecipano al gioco condotto da Amadeus. Dalla sfida uscirà una classifica che determinerà l’ordine dei biglietti, dal primo (di 5 milioni di euro) al quinto (di 500mila euro).

Saranno 205 i premi che verranno assegnati dalla Lotteria Italia 2019 nell’abbinamento con “I Soliti Ignoti”, per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro. In questa edizione, fanno sapere dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460 per la precisione). Si tratta di un record negativo di vendite perché è dal 2012 che Lotteria Italia non faceva segnare un dato così negativo, inferiore del 19,1 per cento alla vendita dello scorso anno. Quest’anno si punta il dito contro il grande assente: il gratta e vinci tradizionalmente abbinato al biglietto della Lotteria Italia. L’anno in cui questo abbinamento fu introdotto, cioè nel 2006, si registrò la cifra record di quasi 16 milioni di biglietti venduti.

