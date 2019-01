Lotteria Italia 2019, i biglietti vincenti di Terza Categoria/ Premi minori, i 150 tagliandi da 20mila euro

Di norma i biglietti vincenti di Terza Categoria per l’estrazione della Lotteria Italia 2019 vengono considerati i meno appetibili (e anche giustamente, visto il diverso valore rispetto ai Top Five di Prima Categoria e ai 50 tagliandi da 50mila euro per la Seconda Categoria), eppure riuscire a portarsi a casa 20mila per ciascuno dei 150 biglietti fortunati in palio nella lunga notte di estrazioni di questa Epifania 2019. Anche se vengono considerati “meno”, forse anche snobbati come premi, il vero auspicio è che è tra i 150 vincitori della Terza Categoria di Lotteria Italia questa sera ci siano persone a cui questa somma può davvero cambiare l’anno. La speranza resta forte anche se poi spetta a voi non farvi scappare l’occasione quando effettivamente si presenterà: dai dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, furono ben 26 i premi di Terza Categoria da 20mila euro ciascuno che non sono stati ritirati nei 180 giorni utili per poter riscuotere la somma vinta.

BIGLIETTI LOTTERIA ITALIA 2019, LA TERZA CATEGORIA DELLO SCORSO ANNO

Mentre nel Lazio si ottenne la leadership generale per quantità di somme distribuite, per quanto riguarda la Terza Categoria della Lotteria Italia estratta lo scorso anno fu la Lombardia a sbancare l’intera posta con 29 biglietti vincenti. La medaglia d’argento andò comunque al Lazio, davvero scatenato (anche grazie alla fortunata tradizione dei giocatori di Roma e in Ciociaria) con 25 tagliandi da 20mila euro ciascuno: a completare il podio è l’Emilia Romagna, con 15 biglietti vincenti di terza categoria venduti a cui andavano sommati anche i 7 di seconda fascia, mica male come bottino insomma. A ridosso del podio dei più fortunati per questa categoria non si potevano ovviamente lamentare la Regione Campania, con 12 tagliandi portati in cascina e il Piemonte che con 11 biglietti arrivò al quinto posto nella speciale classifica di Terza Categoria.

