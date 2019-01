Lotteria Italia 2019: Seconda Categoria, i biglietti vincenti/ Premi minori, i 50 tagliandi da 50mila euro

Valgono meno della Prima Categoria, eppure con i 50mila euro in palio per ogni biglietto vincente di Seconda Categoria per la Lotteria Italia 2019 diversi progetti si possono tranquillamente esaudire (e anche più di uno): dietro ai 5 biglietti “top” (dai 5 milioni di euro fino ai 500mila euro), spuntano subito i 50 tagliandi di Seconda Categoria che con valore di 50mila euro vengono estratti sempre nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Epifania. Un Lazio pigliatutto e un Piemonte praticamente a secco furono le novità più importanti dello scorso anno, con l’elenco dei 50 tagliandi fortunatissimi che verrà pubblicato qui sotto non appena estratti nella lunga serata di sfida alla fortuna per questa Epifania 2019. Ecco tutti i biglietti associati al premio di Seconda Categoria di 50mila euro ciascuno che sono stati estratti lo scorso anno: F 233484 Firenze, U 205349 Montese (MO), I 465167 Roma, U 076485 Magione (PG), R 415050 Roma, B 114774 Bagnolo Mella (BS), I 170928 Bresso (MI), R 089935 Altopascio (LU), M 405207 Tivoli (RM), A 133596 S. Gennaro Vesuv. (NA), U 064207 Fiumicino (RM), G 084289 Corigliano Calabro (CS), D 291950 Correggio (RE), F 206540 Roma, T 206856 Roma, S 368547 Latina, L 436591 Desenzano (BS), C 059259 Anagni (FR), B 367022 Firenze, E 224798 Parma, R 491223 Roma, A 466628 Torre Annunziata (NA), N 242819 Caronno Pertusella (VA), I 268849 Avella (AV), T 294994 Anzio (RM), M 239686 Sassari, F 224885 Binasco (MI), N 077178 Somma Lombarda (VA), G 133761 Sorrento (NA), G 120663 Piubega (MN), I 324044 Jesi (AN), G 267830 Serravalle Pistoiese (PT), N 486646 Sestola (MO), C 250085 Casoria (NA), S 049055 Reggello (FI), Q 186089 Vicenza, E 287918 Piacenza, N 028098 Bologna, A 043587 Milano, Q 375626 Gallicano nel Lazio (RM), N 168284 Busto Arsizio (VA), O 352360 Colleferro (RM), E 080180 Lucera FG), F 201816 Campobasso, L 090599 Capena (RM), D 398757 Monterotondo (RM), M 260568 Codroipo (UD), P 391773 Roma, E 208473 Casalgrande (RE), A 058487 Anagni (FR).

LOTTERIA ITALIA 2018, I BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA

Fu senza dubbio Roma la vera “vincitrice” lo scorso anno nell’estrazione della Lotteria Italia per quanto riguarda i Premi di Seconda Categoria: se a questo uniamo il fatto che il primo premio da 5milioni di euro è finito ad Anagni (Frosinone) possiamo ben dire che il 2018 è stato l’anno (lottericamente parlando) del Lazio. 5 premi da 50mila euro ciascuno sono andati a fortunati giocatori della Capitale, con addirittura altre due vincite capitate ad Anagni oltre al “biglietto dei biglietti” vinto poche ore più tardi. In attesa di assistere alle estrazioni della Seconda Categoria, non ci resta che osservare come già 12 mesi fa il “peso” delle città fu decisamente influente rispetto alla provincia: due vincite a Milano, una a Bologna e Firenze, un’altra ancora a Parma per finire con Sassari e Napoli. Sono invece addirittura 9 i tagliandi mai ritirati tra i premi vinti in Seconda Categoria: significa che ben 450mila euro sono rimasti mai assegnati, un vero spreco che ogni anno accade purtroppo tra le fila dei tantissimi giocatori alla Lotteria Italia 2018.

