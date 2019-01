Lotteria Italia 2019, come ritirare la vincita/ Biglietti da controllare e premi non riscossi: tutte le info

Come ogni anno, la Lotteria Italia 2019 presenta il conto delle vincite per tantissimi fortunati giocatori che però hanno un solo ed unico compito da non perdere assolutamente: controllare le vincite e ovviamente ritirare il premio, si spera sostanzioso, della grande Estrazione del 6 gennaio. In attesa della serata finale della Lotteria Italia, con i tutti i biglietti vincenti maggiori estratti in diretta tv (e gli altri minori svelati dal sito Lotteria Italia e dall’Agenzia dei Monopoli), è prima di tutto necessario segnarsi questo link online: solo in questa particolare sezione del sito Lotteria Italia sarà possibile infatti in due rapidi passaggi effettuare il controllo immediato se il vostro biglietto è stato estratto tra i premi maggiori o minori della grande estrazione dell’Epifania, eccolo l’indirizzo «Verifica on line se il tuo biglietto è vincente! Basta inserire in ciascun campo la SERIE e il NUMERO del biglietto in tuo possesso e, con un clic, saprai subito se hai vinto». Se doveste scoprire che la fortuna questa volta ha colpito proprio voi, allora occorre sapere subito che per inoltrare la vostra legittima richiesta di incasso della vincita si hanno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale della Lotteria Italia.

COME RITIRARE I PREMI: LE INFO SUI BIGLIETTI NON RISCOSSI

Oltre infatti a quel termine fissato per legge, decade il diritto ad avere il premio e in qualche modo contribuireste a ritenervi degli autentici “falliti” per il resto dei vostri giorni: onde evitare, eccovi tutte le specifiche per non perdere la vostra richiesta di riscossione presso l’ufficio centrale della Lotteria Italia. Ebbene, se siete di Roma potrete presentare di persona il vostro biglietto integro e originale presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma; se invece preferite, è possibile spedire il biglietto con raccomandata A/R (a rischio del possessore) sempre presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, indicando le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento scelta, se assegno circolare o bonifico bancario o postale. Negli ultimi anni però resta primaria la scelta dei fortunati vincitori di presentarsi in qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo e in quel caso sarà la Banca a preoccuparsi del ritiro del biglietto vincente e a inoltrarlo a Lotterie Nazionali Srl, rilasciando l’apposita ricevuta al possessore. È stato calcolato da AgiMeg che nella Lotteria Italia dello scorso anno (con il primo premio da 5 milioni di euro finito ad Anagni) non sono passati all’incasso i vincitori di 9 premi di seconda categoria (ognuna del valore di 50.000 euro), per un totale di 450.000 euro ed i vincitori di 26 premi di terza categoria (ognuno da 20.000 euro), per un importo complessivo di 520.000 euro. Insomma, quasi un milione di euro di premi non riscossi: una cifra “monstre” che certifica quanto mai sia utile rispettare le scadenze e servirsi di tutti gli strumenti utili per controllare le eventuali vincite.

