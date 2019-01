Vincitore Lotteria Italia 2019, chi è/ Numero biglietto, a Sala Consilina: “Speriamo si ricordino di noi”

Il vincitore della Lotteria Italia 2019 è il fortunato che ha acquistato il biglietto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Per la precisione il biglietto da ben 5 milioni di euro è quello con serie e numero G 154304, acquistato nell’Autogrill sull’area di servizio di Sala Consilina Est. Dicono che i soldi non danno la felicità, però magari aiutano a trovarla… Si è messo già al lavoro da questo punto di vista il fortunato possessore del biglietto della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. È già festa al bar dell’area di servizio: «Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell’area di servizio sostano molte persone», hanno dichiarato emozionati gli addetti alla ristorazione a il Mattino. Il ticket potrebbe essere stato venduto anche nel bar direzione sud della stessa area di servizio, ma l’ipotesi potrà essere verificata solo domani.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2019, CHI È?

Chi è il vincitore della Lotteria Italia 2019? L’estrazione di domenica 6 gennaio ha assegnato il primo premio da 5 milioni di euro, il premio più ambito. La lista dei fortunati è lunga, ma chi acquista il biglietto della Lotteria in realtà sogna sempre di ottenere il primo premio. L’anno scorso è stato un paese di provincia a fare festa: il biglietto da 5 milioni di euro fu acquistato ad Anagni. Il tagliando vincente fu Q 067777. Il piccolo paesino della provincia di Frosinone trionfò a scapito di Milano, che ottenne il secondo premio da 2,5 milioni di euro. La scorsa edizione in un certo senso fu quella dei piccoli paesi, perché sul podio salì Rosta, al terzo posto con 1,5 milioni di euro di premio. Pinerolo, in provincia di Torino, rimase fuori dal podio con il biglietto da un milione di euro. Il quinto premio, quello che valse 500mila euro, fu venduto invece a Roma, facendo far festa dunque anche alla Capitale.

LA “DOPPIETTA” DELLA CALABRIA

Nel 2017 fu festa grande con la Lotteria Italia a Ranica, un piccolo paesino di circa seimila abitanti nella provincia di Bergamo. Subito partì la caccia al vincitore, trattandosi appunto di un posto molto piccolo, ma il vincitore poteva essere anche una persona passata da quelle parti per caso. Tarsia, in provincia di Cosenza, vanta ancor meno abitanti. Qui fu vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro. Fu una settimana importante per la Calabria, perché fu vinto anche il Jackpot da 163 milioni di euro del Superenalotto. Alla Lotteria Italia comunque piace anche premiare gli italiani che fanno le soste in autogrill, infatti nell’area di servizio di Tarsia ovest fu venduto il biglietto da 2,5 milioni di euro. Per questo in molti hanno preso l’abitudine di acquistare il biglietto della Lotteria Italia durante una sosta nel corso di un viaggio in auto. Presto scopriremo dove ha posato stavolta gli occhi la Fortuna.

NUOVA SFIDA TRA MILANO E ROMA

Vuole tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la Lotteria Italia la città di Milano, che fece incetta di vittorie nel 2016. Qui furono venduti due dei cinque biglietti estratti per i primi cinque premi. Per la precisione quello da 1,5 milioni di euro e uno da 500mila euro. Quella fu senza dubbio un’estrazione fortunata per il Nord, visto che a Livorno finì il premio da un milione di euro. L’anno precedente invece trionfò alla Lotteria Italia la piccola Veronella. Roma comunque resta la capitale anche delle vincite. La città eterna è infatti in testa alla classifica delle vincite più ricche. A Roma sono state otto le vincite per quanto riguarda il primo premio se teniamo conto degli ultimi vent’anni. Si rinnoverà quest’anno dunque la sfida tra Roma e Milano, ma si sa che tra i due litiganti potrebbe spuntarla un’altra città. La caccia ai numeri dei biglietti vincenti sta per cominciare, così presto il rebus sul vincitore della Lotteria Italia verrà risolto.

IL MISTERO DI ANAGNI

Con l’estrazione della Lotteria Italia 2019 partirà la caccia al vincitore. L’identità del vincitore dell’ultima edizione è rimasta misteriosa. Neppure la direttrice dell’Autogrill La Macchia Ovest, dove fu venduto il tagliando che ha vinto il primo premio, è riuscita a scoprirlo. «Di certo c’è solo che abbiamo venduto 41 mila biglietti della Lotteria. Il vincitore è uno di loro», dichiarò Tania Frusone al Corriere della Sera. Quella zona però si rivelò particolarmente fortunata, perché furono centrati altri tre premi. «Quest’anno Anagni ha sbancato», esultò la direttrice. Il vincitore comunque non si è fatto vivo. «Tutti i clienti quando acquistano un biglietto da noi ci dicono sempre: se vinco vi telefono, vi pago una vacanza… Mai più sentiti. Ma è normale, li capisco». In passato comunque non sono mancati casi clamorosi, come quello di un romano che non riscosse il primo premio da 5 milioni di euro. Risale al 2008-2009. Intanto arriva una buona notizia: non c’è nessuna tassa sulla fortuna per chi vince. “Esenzione” per Lotteria Italia: il prelievo del 12 per cento sulla parte di vincita eccedente i 500 euro non è più previsto. Lo prevede la legge di Bilancio appena approvata. (agg. di Silvana Palazzo)

LA LETTERA DEL PRESUNTO VINCITORE DI RANICA NEL 2017

Ha fatto più discutere il caso del vincitore di Ranica, in provincia di Bergamo. A Bgnews dopo l’estrazione della Lotteria Italia arrivò una lettera del presunto vincitore di 5 milioni di euro. Si parlò di un operaio che percepiva 1200 euro al mese. In quel messaggio, corredato dalla foto del biglietto, chiese consigli su come fare a gestire la situazione. «Ciao a tutti. Sono Fortunato, davvero? Sono io il vincitore dei cinque milioni di euro del primo premio della lotteria Italia». Cominciava così il messaggio che arrivò nella redazione di Bgnews il pomeriggio di sabato 7 gennaio. All’epoca tutti misero le mani avanti, del resto poteva trattarsi di un fotomontaggio e quindi di un simpatico scherzo. Alla richiesta di maggiori informazioni, l’autore della lettera si trincerò dietro il silenzio, spiegando di non volersi esporre ma solo cercare aiuto. «Chiedo a voi, dunque, di immedesimarvi in ciò che mi è accaduto e di darmi qualche consiglio su cosa fare adesso. lo chiedo a voi perché non mi conoscete e quindi non avrete secondi fini nella risposta. Spero vogliate essere sinceri, come lo sono stato io nel condividere il mio pensiero con voi», concluse il presunto vincitore del 2017. (agg. di Silvana Palazzo)



