Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 26 marzo 2019: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi martedì 26 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 37/2019. Lotto e 10eLotto alzano il sipario su una nuova estrazione: ancora una volta questa sera verranno rivelati i numeri vincenti ed i relativi giocatori fortunati. L’entità delle vincite maggiori si scoprirà grazie alle statistiche ufficiali, che oggi invece controlliamo per scoprire come è andata lo scorso sabato. Primo a tagliare il traguardo, il Lotto premia un giocatore della provincia di Como, di Lotto di Albavilla, con 62.750 euro centrati su Cagliari grazie ad una quaterna. Tre vincite per il secondo posto, indovinate a Tolentino, in provincia di Macerata, Lozzo Atestino, in provincia di Padova, e Finale Ligure, nel Savonese. Per tutte e tre il premio è da 25 mila euro. Il montepremi dell’ultima estrazione ammonta invece a 7,7 milioni di euro, premio annuale da 307,5 milioni. Il 10eLotto premia con il primo posto un appassionato di Ercolano per un bottino da 50 mila euro, mentre 30 mila euro finiscono a Milano grazie ad un 8 Oro. Infine per il terzo posto si piazzano sei vincite legate ad un premio da 20 mila euro cadauna. I vincitori sono di Reggio Calabria, Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, Corciano, in provincia di Perugia, Moncalieri, in provincia di Torino, Castelvetrano, nel Trapanese, e Reggio Calabria. Il montepremi del 2019 sale fino a più di 1 miliardo di euro, mentre le vincite dell’ultimo concorso ammontano a 28,4 milioni.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi in dirittura d’arrivo: il Lotto darà il via al nuovo concorso fra pochissimo. Siete già andati a registrare la schedina? Una piccola distrazione potrebbe compromettere la vostra partecipazione al gioco ed anche la possibilità di vincere premi interessanti. Come abbiamo visto dalle ultime statistiche, i bottini sono diventati in molti casi davvero generosi. Se non siete ancora sicuri di quali numeri volete giocare, potrete approfittare del consiglio della nostra Rubrica, ancora una volta al fianco della smorfia napoletana per scoprire la notizia scelta per l’estrazione di oggi. Parliamo di un evento che è accaduto ormai cinque anni fa, ma sempre molto interessante. In Florida, una madre ed una figlia hanno infatti partorito nello stesso giorno e per di più nello stesso ospedale. Le coincidenze risalgono anche a diversi mesi prima, quando le due donne scoprono in contemporanea di essere in dolce attesa. Fatti i primi controlli, hanno realizzato inoltre che i medici hanno assegnato ad entrambe la medesima data ipotetica per il parto. Si tratta solo di previsioni, ma nel loro caso si sono rivelate esatte. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la madre, 81, la figlia, 50, il parto, 8, la nascita, 30, e la coincidenza, 89. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la data, 3.

