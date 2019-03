Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 38/2019. Lotto e 10eLotto di nuovo al di sotto dei riflettori della Sisal per un nuovo concorso, come anche il Superenalotto. Anche questa sera potremo scoprire i nuovi numeri vincenti che impegneranno appassionati e le ruote regionali, per una corsa verso il primo posto della classifica che potrebbe riservare parecchie sorprese. Quale sarà il bottino più alto registrato nell’estrazione di oggi? Ci verrà rivelato fra poco e per rimanere concentrati sulla lotteria, possiamo andare a rivedere la statistica precedente. Lo scorso martedì la competizione è stata vinta dal 10eLotto che ha premiato un giocatore di Napoli con 40 mila euro grazie ad un 9. Si scende fino a 30 mila euro per la seconda posizione, centrata da un appassionato della provincia di Catania, di Venerina, con un 8 Oro. Infine 28 mila euro per il bottino destinato ad un vincitore di Cugliate Fabiasco, nel Varesotto, grazie ad un 3 Oro. Il premio più alto vinto al Lotto ammonta invece a 25 mila euro. Il fortunello è di Rho, in provincia di Milano, che con un terno e tre ambi su Napoli è riuscito ad aggiudicarsi la vincita. 23.750 euro per ciascuna delle due vincite registrate a Roma e Bovino, in provincia di Foggia, mentre a Firenze sono stati realizzati due terni del valore di 22.500 euro ciascuno e giocati sulla Nazionale.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua la corsa del Jackpot del SuperEnalotto, ancora una volta rimasto intatto dopo l’ultima estrazione. Il concorso della Sisal di questa sera prevede un montepremi da 126,6 milioni di euro: la fortuna potrebbe premiare uno dei giocatori in gara. Ancora poche ore e scopriremo le sorti della sestina vincente, mentre sappiamo già tutto della classifica precedente grazie alla statistica ufficiale. Primo posto sul podio per il 4+ ed il premio da oltre 35 mila euro centrato da due giocatori, mentre dieci appassionati indovinano il 5 da quasi 20 mila euro. Sono invece 112 i vincitori collegati alle sorti del 3+, con un premio da 2.958 euro, mentre 571 tagliandi vincenti registrano i 353,66 euro grazie al 4. Il bottino del 3 è invece da 29,58 euro, imbroccati da 20.553 partecipanti, mentre saliamo fino a 340.949 per i vincitori del 2, con un premio da 5,53 euro. Chiudiamo ancora una volta con il trittico dei SuperStar, capitanato dal 2+ da 100 euro: i vincitori sono 1.648, mentre 9.861 i giocatori che hanno vinto i 10 euro dell’1+. Chiudiamo con lo 0+ ed il premio storico da 5 euro, destinato a 20.370 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ad un solo passo dall’inizio del concorso del Lotto e la tensione diventa sempre più alta per tutti gli appassionati. Molti potrebbero perdere la concentrazione proprio in questo momento così delicato, quando l’assenza di sangue freddo potrebbe compromettere la lucidità necessaria per scegliere i numeri da giocare. Se fate parte di chi è nel pieno della confusione, potete affidarvi ai consigli della smorfia napoletana e della nostra Rubrica: grazie ad una notizia scelta per oggi, vi suggeriremo una combinazione da giocare. Partiamo dalla news: una ballerina dell’Indonesia è entrata nella storia per una particolare danza legata al morso di un cobra. L’artista si stava esibendo infatti in uno spettacolo che ha deciso di non interrompere nonostante il pericolo corso. Era stata proprio lei a scegliere di esibirsi con serpenti letali, fra cui un cobra reale, ed è andato sempre tutto bene fino a che per un evento fortuito ha spinto l’animale a morderla. Con il veleno già in circolo nel suo corpo, Irma Bule ha preferito continuare lo show fino alla fine, rifiutando anche che le venisse iniettato all’istante l’antidoto. Purtroppo non si tratta di una storia a lieto fine, dato che quasi un’ora più tardi il veleno ha fatto effetto e la giovane è morta, subito dopo il trasporto in ospedale. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il serpente, 88, il morso, 67, l’esibizione, 58, la domatrice, 89, e la scelta, 36. Come Numero Oro scegliamo invece il pericolo, 56.

SUPERENALOTTO, COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot pronti per dispensare premi ed emozioni a tutti i giocatori italiani. Gli appassionati sperano nell’estrazione della sestina, sempre più irraggiungibile, anche solo per avere la possibilità di realizzare un grande sogno finora rimasto nel cassetto. Altri invece preferiscono pensare subito ad una spesa veloce e senza troppi impegni, anche se utile a livello pratico. Ecco perché prima di partecipare al concorso di oggi è sempre meglio avere le idee ben chiare su come procedere subito dopo la vittoria. La nostra Rubrica ha già consultato le iniziative di KickStarter ed ha scelto di parlarvi di E-Pad, un dispositivo in grado di unire lettura e scrittura, lettura di email e news grazie al sistema Android ed alla velocità del 4G. Un vero tablet che si potrà usare per leggere il proprio libro preferito oppure per disegnare grazie al comodo pennino. Oppure ancora per navigare su internet e molto altro ancora. Anche se a prima vista può sembrare un normale tablet, in realtà E-Pad mantiene intatta l’esperienza della carta stampata, anche se si tratta di un dispositivo elettronico. Dotato di supporto per la realizzazione di video e con 32 GB di spazio, prevede il Dual Touch Control, ovvero la possibilità di usare due dita per riuscire a compiere qualsiasi tipo di operazione. Il goal di oltre 8 mila euro è già stato raggiunto prima della chiusura dell’asta, prevista fra 28 giorni.



