Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 aprile 2019: i numeri vincenti

LOTTO, IN ATTESA DELL’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 44/2019, con il bagaglio di gioie e dolori dell’ultima estrazione. Quali saranno i numeri vincenti? Mancano solo poche ore prima che l’estrazione apra i battenti e metta a disposizione di tutti gli appassionati i vari bottini, suddivisi per ogni ruota, regione e combinazione. Per prepararci al meglio al grande evento, meglio ricontrollare la statistica dello scorso martedì. Anche solo per rifarci gli occhi e sperare di ottenere uno dei premi distribuiti nella precedente estrazione. E’ il Lotto a vincere la sfida con il cugino, grazie a 240 mila euro per una quaterna centrata a Roma e sulla ruota fiorentina. La vincita del fortunello rientra di diritto inoltre nella Top 10 annuale, a pari merito con la vittoria identica registrata la scorsa settimana a Napoli. Al secondo posto troviamo invece un vincitore della Capitale che ha indovinato 22.500 euro in premio e rimaniamo su Roma anche per la terza vincita, con un bottino da 19.500 euro. Il 10eLotto premia invece per il primo posto del podio tre giocatori di Legnano, in provincia di Milano, Riccione, in provincia di Rimini, e Venezia. Il tesoretto è da 50 mila euro cadauno, grazie ad un 9 con opzione Oro. Il montepremi annuale sale invece a 1,3 miliardi di euro, di cui più di 30 milioni realizzati nell’ultimo concorso.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

134,1 milioni di euro: questo il bottino del SuperEnalotto collegato alla vincita del Jackpot di oggi. Il montepremi più ambito e desiderato da tutti gli appassionati continua a sfuggire a tutti coloro che cercano di centrare la sestina vincente. Per ora ha vinto ogni sfida, ma succederà la stessa cosa anche questa sera? Staremo a vedere. Prima di fiondarci verso la nuova estrazione, rivediamo insieme la statistica del concorso precedente. Rialzi per le quote maggiori e ribassi per alcune minori, almeno rispetto alla media della scorsa settimana. Vince il primo posto sul podio il 5 da oltre 41 mila euro, indovinato da cinque giocatori, mentre un unico fortunello realizza i 30 mila euro circa del 4+. Scendiamo fino a 2.320 euro per il premio del 3+, destinato ad 83 giocatori, mentre 705 appassionati vincono i 301,35 euro del 4. Per le ultime due posizioni standard, legate alle sorti del 3 e del 2, abbiamo un bottino da 23,20 euro con 27.482 vincitori nel primo caso ed un premio da 5,00 euro e 404.392 tagliandi fortunati nel secondo. Concludiamo la classifica con le ultime tre posizioni, come sempre legate alle quote SuperStar più piccole. Il 2+ da 100 euro premia 1.704 appassionati, mentre l’1+ da 10 euro viene vinto da 11.113 partecipanti. Infine lo 0+ con i suoi 5 euro, distribuiti a 23.405 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ci rivelerà fra pochissimo se il Jackpot sceglierà un vincitore oppure no. Gli appassionati della lotteria sono già in posizione, pronti a lanciarsi verso la corsa a premi prevista per questa sera. Molti però hanno le idee confuse su come spendere il bottino, soprattutto se si parla di una prima spesa da affrontare. Un ostacolo che molti giocatori troveranno lungo la strada, anche nel caso in cui la vincita fosse legata alle quote minori e non alla sestina vincente. La nostra Rubrica vi propone anche oggi una delle iniziative condivise su KickStarter, che parla di videogiochi. Topo è infatti il primo schermo montabile da collegare direttamente alla console, senza l’uso di monitor o televisioni. Topo è molto semplice da usare: basta avere un gamepad per vivere l’esperienza del videogioco in ogni momento. L’ideale per chi viaggia, ha piccoli spazi oppure vuole semplicemente avere tutto a portata di mano. Dotato di cavetto HDMI, cuffiette plug and play, micro USB e clip per agganciarlo direttamente al gamepad. Il goal da raggiungere? Circa 2 mila euro entro 27 giorni: cifra più che raggiunta grazie ai versamenti degli utenti.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi in dirittura d’arrivo: l’estrazione del Lotto inizierà fra pochissimo. Siete già a posto con numeri e schedina? Non bisogna fare l’errore di sottovalutare questo passo importante che ci divide dal nuovo concorso, visto che senza questi due dettagli non potremo partecipare alla lotteria. Iniziamo quindi dai numeri e se avete ancora qualche dubbio, leggete di seguito che cosa vi suggerisce la nostra Rubrica grazie all’aiuto della smorfia napoletana ad una news individuata per voi. Le scarpe sono uno degli accessori più apprezzati in tutto il mondo e non solo dalle donne, anche se secondo le statistiche è ovviamente il genere femminile a possederne in gran quantità. Si spendono sempre grandi cifre per le scarpe, ma quale è il paio più costoso al mondo? Una creazione firmata Debbie Wingham, che ha fatto discutere proprio per aver realizzato delle calzature del valore di oltre 15 milioni di dollari. Non si tratta di un vezzo della designer, ma di una commissione che le è stata assegnata da una famiglia di Dubai in occasione di un compleanno molto speciale. Il motivo di un prezzo così alto è semplice: ogni scarpa è decorato con due differenti tipi di diamanti: rosa e rari da tre carati e blu da un carato. Suole e cerniere in oro massiccio, verniciatura in 24 carati e cuciture invece con filo d’oro da 18 carati. Intarsi in oro ed una rifinitura in oro rosa. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la scarpa, 52, il costo, 75, il diamante, 29, l’oro, 62, e l’intarsio, 20. Come Numero Oro scegliamo invece il rosa, 56.



