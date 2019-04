Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 13 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 45/2019, quando oramai i risultati dell’ultimo concorso sono acquisiti. Numeri vincenti in arrivo per tutti gli appassionati, sempre in fremente attesa. Le ultime vincite del resto sono state più generose del previsto e non è detto che anche oggi la sorta non sorriderà a tutti i giocatori italiani. Rivediamo la statistica precedente grazie all’agenzia di stampa Agipro News. Conquista la prima posizione il 10eLotto grazie ad un fortunello che ha realizzato 2,5 ilioni di euro. Un 9 Doppio oro in modalità frequente che entra di diritto nella Top 3 dell’anno, piazzandosi al secondo posto. E le sorprese non sono finite, perché la decina 20-29 ha premiato tre giocatori di Milazzo (ME), Napoli e Taranto, con 500 mila euro a testa. Sei le vittorie che finiscono al terzo posto con 100 mila euro di bottino, registrati a Benestare, in provincia di Reggio Calabria, Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, Bitonto, in provincia di Bari, Aulla, in provincia di Massa Carrara, Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, e Agrigento. Le vincite del 2019 superano invece la soglia di 1,3 miliardi di euro, mentre 34,2 milioni per il montepremi dell’ultimo concorso. Più contenute invece le vincite del Lotto, prima fra tutte quella da 14.250 euro legata alle sorti del terno e centrata a Rho, in provincia di Milano, con una giocata su Genova. 13.750 euro per il bottino destinato alla provincia di Sassari, grazie ad un vincitore di Santa Teresa di Gallura. Sempre grazie un terno, ma su Cagliari. Ruota identica anche per la terza posizione, dove troviamo un appassionato di Sasso Marconi, in provincia di Bologna, con 10.250 euro in premio. Le vincite annuali ammontano invece a più di 364,7 milioni di euro, 4,5 milioni se consideriamo invece solo l’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua la corsa del Jackpot del SuperEnalotto, che in previsione del concorso di oggi piazzerà sul tavolo verde 135,5 milioni di euro. La sestina vincente non ha ancora deciso chi sarà il fortunello che riuscirà ad ottenere il suo bottino e possiamo solo sperare che la situazione cambi con l’estrazione di oggi. Prima però rivediamo la statistica precedente, guardando nel dettaglio tutti i premi distribuiti nel concorso di giovedì. Assenti 5+ e 5+1, mentre il remio del 4+ ammonta ad oltre 26 mila euro. I vincitori sono nove, contro i tredici che realizzano invece il 5 con un premio da più di 15 mila euro. Scendiamo fino a 2.224 euro per il premio del 3+, vinto da 208 appassionati, mentre sono 782 i partecipanti a realizzare la vittoria grazie al 4, del valore di 265,95 euro. Premio da 22,24 euro per la quota del 3, imbroccata da 28.062 vincitori, mentre 416.387 tagliandi vincenti totalizzano i 5 euro del 2. Stessa posizione quindi per lo 0+ che offre un bottino identico a 28.457 giocatori, mentre sono 15.865 i vincitori dei 10 euro dell’1+. Ultimo ma non per importanza il 2+ con il premio da 100 euro, indovinato da 3.050 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot stanno per tornare in scena, grazie alla nuova estrazione che si terrà fra poche ore. Tutti i giocatori stanno per ultimare le operazioni precedenti al concorso, ovvero la compilazione della schedina e preparare la postazione preferita per assistere alla lotteria. Che dire invece della fase successiva, quando avremo già ottenuto il nostro bottino? In assenza di idee su come investirne una piccola parte, potete confidare nei consigli della nostra Rubrica. Smorfia sotto braccio, scopriamo l’iniziativa di oggi: parliamo di Superthotics, una speciale soletta da inserire nelle scarpe per migliorare camminata e corsa. In grado di alleviare il dolore ad ogni passo. Azione istantanea ed ideale per chi ha problemi di postura o di posizione del piede. Una camminata scorretta infatti provoca grandi problemi non solo ai piedi o alle gambe, ma persino alla schiena ed alle spalle. Superthotics è una soletta ortopedica personalizzabile che distribuisce in modo automatico il peso della persona e riduce il carico su caviglie, ginocchia e gambe, salendo fino alle spalle. L’asta rimarrà aperta ancora per 26 giorni, mentre il goal da oltre 17 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo in dirittura d’arrivo e già pronti ad assistere all’estrazione del Lotto di oggi. Numeri vincenti, premi e tante emozioni: che cosa potremmo volere di più dal nostro sabato sera? Forse la possibilità di conoscere in anticipo quali numeri giocare, in modo da assicurarci i bottini legati alle quote ed alle ruote regionali. Purtroppo non esiste una sfera magica in grado di darci la risposta corretta e dovremo fare tutto da soli. Se siete indecisi però su quali numeri giocare, potete seguire il suggerimento della nostra Rubrica e della smorfia napoletana. Iniziamo dalla news che abbiamo scelto per oggi, che ci porta nel mondo dei casinò. Non mancano di certo le vincite, spesso ricche, in questo ambiente in cui il gioco d’azzardo è il padrone di casa. Qual è stata il bottino più grande mai centrato? Milioni di euro? Di sicuro il norvegese che ha registrato circa 11,8 milioni di euro in una singola notte non si è solo assicurato un bel tesoro, ma anche l’ingresso nel Guinness mondiale. E’ stato però superato da un inglese che poi ha vinto 17,8 milioni di euro. Cosa ci svela la smorfia: abbiamo il casinò, 30, la vincita, 70, il traguardo, 81, la fortuna, 90, e la ricchezza, 87. Come Numero Oro scegliamo invece l’inglese, 22.



