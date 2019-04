Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 16 APRILE 2019): VERSO I NUMERI VINCENTI

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 aprile 2019: archiviati i risultati dell’ultima estrazione di Sabato, qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 46/2019. I giocatori della Sisal e di Lottomatica si sono già attivati e non intendono di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di centrare le combinazioni più fortunate. Dovremo attendere però ancora qualche ora per scoprire chi sarà il più fortunato delle due estrazioni. Rivediamo nel frattempo i dati di AgiproNews in merito alla statistica precedente. Primo sul podio il Lotto con una vincitrice di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, che ha registrato 50.596 euro grazie ad una quaterna su Roma. La combinazione è collegata anche al Lottopiù. Secondo posto per i 50 mila euro centrati a Reggio Emilia, grazie ad una giocata su Milano, mentre 47.500 per il terzo posto. Il fortunello in questione è di Venezia e la schedina è legata alla ruota cittadina. Il montepremi di quest’anno sale fino a 372,5 milioni di euro, mentre il bottino del precedente appuntamento ammonta a 7,8 milioni di euro. Anche il 10eLotto ha offerto tesori interessanti agli appassionati più fortunati. Prime fra tutti due vincite di Bardolino, in provincia di Verona, e Ardea, in provincia di Roma, dove sono stati imbroccati due 7 dal valore di 15 mila euro ciascuno, a cui va aggiunga l’opzione Doppio Oro. Tripletta da 10 mila euro per la seconda posizione, che premia Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, Torino e Bari. Il montepremi del 2019 totalizza 1,3 miliardi di euro ed oltre, mentre 26,3 milioni se consideriamo solo l’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

136,7 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto: la sestina vincente continua ad aumentare il proprio valore e regala una nuova assenza a tutti gli appassionati della Sisal. I giocatori non intendono comunque abbassare la guardia e grazie al concorso che si terrà questa sera, si potrà riprendere la gara a premi per cercare di centrare il primo bottino messo in palio dal gioco. La lotteria non sorride più di tanto nemmeno ai vincitori che nella scorsa estrazione hanno registrato le quote maggiori. La statistica ufficiale ci conferma che il 4+ ha superato il rivale 5 con un bottino da circa 37 mila euro ed un unico vincitore, contro i nove appassionati che hanno invece indovinato il bottino da oltre 28 mila euro. Sono 131 i tagliandi vincenti legati alle sorti del 3+, con un premio da 2.877 euro, mentre 370,08 euro se consideriamo la vincita del 4, realizzata da 697 vincitori. Infine abbiamo 26.983 giocatori per il premio del 3, del valore di 28,77 euro, e 443.359 fortunati partecipanti che con il 2 si portano a casa 5,43 euro a testa. Per le quote SuperStar si conclude in bellezza con le tre quote a premio fisso. Il 2+ da 100 euro premia 2.208 giocatori, mentre l’1+ consegna i suoi 10 euro a 15.130 appassionati. Infine 34.930 vincitori per i 5 euro assegnati dallo 0+.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo in dirittura d’arrivo e fra poco scopriremo il destino del Jackpot e quali premi regalerà il nuovo concorso del SuperEnalotto. Gli appassionati stanno ultimando gli ultimi passaggi per seguire le modalità di gioco e rendere valida la propria schedina. Altri invece preparano già la location per assistere al meglio al concorso ed altri ancora sono invece alla ricerca di un progetto utile su cui investire parte del tesoretto che sono sicuri di vincere. A prescindere dall’esito della lotteria, la nostra Rubrica ha già trovato un’iniziativa che sarà utile a chi non ha ancora le idee ben chiare. Naturalmente con l’aiuto di KickStarter. Oggi parliamo di GOMI, uno dei gioiellini che piaceranno molto agli amanti degli animali. Spesso infatti per impegni di lavoro ed altro ancora siamo costretti a lasciare i nostri amici pelosi rinchiusi in casa da soli. GOMI permette invece di interagire a distanza con gattini e cagnoloni e farli divertire con uno speciale gioco che possa intrattenerli durante la nostra assenza. Si tratta di una semplice pallina che potremo controllare da remoto grazie ad una app da installare sullo smartphone, ma per Fuffy e Fido diventerà una vera sfida riuscire ad acchiappare la loro ‘preda’. L’asta chiuderà solo fra 23 giorni ed il goal da oltre 4 mila euro è già stato realizzato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo a pochi passi dalla nuova estrazione del Lotto e c’è ancora un po’ di tempo a disposizione per poter scegliere quali numeri giocare. Non tutti gli appassionati saranno riusciti a fare i ‘compiti a casa’ con anticipo e questo ci spinge ad accelerare il passo per assicurarci un posto in prima fila, in previsione dell’estrazione di oggi. Se non avete ancora le idee ben chiare, sarete felici di poter valutare la proposta della nostra Rubrica: news alla mano, scopriamo il pensiero della smorfia napoletana. Per dieci lunghi anni una madre single è riuscita a fingere di avere un marito ed un padre perfetto per la figlia. La giapponese infatti ha cercato di non permettere che la ragazzina venisse emarginata dai coetanei solo perché senza papà. E così ha scelto di pagare un attore per dieci anni perché fingesse di essere il genitore della piccola. All’epoca dei fatti la bambina era molto piccola, ma i veri problemi sono inizati quando ha compiuto dieci anni. La ragazzina infatti ha iniziato a credere che il padre fosse andato via a causa sua e questo l’aveva spinta anche a diventare vittima dei bulli a scuola. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il padre, 9, la finzione, 80, il dolore, 90, la lontananza, 19, e l’attore, 35. Come Numero Oro scegliamo invece il 10, come gli anni citati nell’articolo.



