Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 aprile 2019 sono pronte ad arrivare: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 47/2019. Gli appassionati della Sisal sono in fermento e non vedono l’ora di scoprire chi avrà imbroccato i numeri vincenti, portando a casa i bottini maggiori. Le speranze vengono alimentate anche dalla statistica precedente, che ci aiuta a scoprire quali premi sono stati assegnati ai primi posti sul podio. Vince la sfida il 10eLotto con 100 mila euro destinati ad un vincitore di Trissino, in provincia di Vincenza. La giocata corrisponde ad un 9 con opzione Doppio Oro, mentre 50 mila euro per il secondo posto, grazie a molteplici 9 Oro. Vincono il tesoretto i giocatori di Arce e Cassino, in provincia di Frosinone, Urbino, Tortoreto, in provincia di Teramo, Prato, Ghedi, in provincia di Brescia, Fermo, e Castel Focognano in provincia di Arezzo. Il montepremi del 2019 ammonta a 1,4 miliardi di euro, mentre il bottino dell’ultima estrazione a 34,2 milioni. Ferrara in prima posizione per quanto riguarda la Top 3 del Lotto, grazie a una quaterna, quattro terni, sette ambi su Tutte le ruote. Il premio supera i 21 mila euro. Secondo posto per i 13 mila euro centrati in provincia di Siracura, a Priolo Gargallo, mentre a Bologna è stato realizzato un ambo su Napoli del valore di 12.500 euro. A pari merito un altro ambo su Firenze con lo stesso premio, ma indovinato a Nuoro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ancora intatto il Jackpot del SuperEnalotto, che ritornerà questa sera grazie al nuovo concorso e con un valore rinnovato. 137,9 milioni di euro per la sestina vincente, sempre più irraggiungibile e per questo desiderata da tutti gli appassionati della Sisal. Crollo per tutte le altre quote, almeno per quanto riguarda i dati legati all’estrazione dello scorso sabato. Secondo le statistiche ufficiali, il 5 ed il 4+ hanno affrontato una dura lotta per conquistare il primo posto sul podio. Il vincitore è il 5, anche se di poco, con un premio che supera i 29 mila euro e registrato da sette vincitori. Scendiamo fino a poco più di 28 mila euro per il premio del 4+, centrato da due giocatori. Sono invece 85 gli appassionati che vincono 2.601 euro grazie al 3+, mentre 750 se consideriamo la vincita del 4, pari a 282,60 euro. Scende anche il premio del 3, con un valore di 26,01 euro e centrato da 24.462 tagliandi vincenti. Il 2 ha invece un leggero miglioramento, grazie ad un premio da 5,27 euro legato alla vittoria di 373.987 partecipanti. Sono 1.696 i biglietti fortunati associati ai 100 euro del 2+, mentre saliamo fino a 10.825 per i vincitori dell’1+, con un premio da 10 euro ciascuno. Infine lo 0+, ancora una volta con il suo storico tesoretto da 5 euro. I giocatori che hanno imbroccato la quota sono in tutto 23.877.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Pochi metri di corsa prima di arrivare al traguardo del SuperEnalotto, ovvero la vincita del Jackpot. Anche se la meta appare sempre più lontana, questo non vuol dire che qualche appassionato potrebbe presto tagliare il nastro dorato ed aggiudicarsi il montepremi. Anzi è proprio questa eventualità a scuotere gli appassionati della Sisal, impegnati questa sera con una nuova estrazione. In previsione dell’esito più positivo, ovvero la vincita finale, meglio approfittare di questo momento di relax per scoprire quale progetto potremmo realizzare con il nostro bottino. La nostra Rubrica si affianca anche oggi a KickStarter e vi parla di C-Force, il primo display portatile ad alta risoluzione e sottile, da connettere al portatile via USB-C. Si potrà realizzare quindi una vera e propria workstation, senza prevedere ampi spazi o scrivanie enormi. Tutto a portata di mano e con un monitor da 15.6 pollici, intelligente, pratico e funzionale. L’ideale per gli uomini e le donne in carriera che hanno bisogno di tenere tutto sotto controllo e che hanno bisogno di uno schermo in più. L’asta ha già registrato versamenti per oltre 121 mila euro, a fronte di un goal di meno di 9 mila. Manca però pochissimo tempo: l’asta rimarrà aperta ancora per 71 ore.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Nuova estrazione del Lotto in arrivo ed una pioggia di premi che sta per bagnare ogni angolo sperduto dell’Italia. Gli appassionati della lotteria sono già attivi e pronti per assistere all’estrazione dei numeri vincenti: manca ancora un po’ di tempo. Un vantaggio che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti quei giocatori che non hanno ancora registrato la schedina e che rischiano di non partecipare alla gara. La nostra Rubrica e la smorfia napoletana vi vogliono sostenere in un momento così difficile, proponendovi dei numeri da inserire nel tagliando. Partiamo dalla news: il direttore di un istituto bancario dell’India ha dimenticato di chiudere le porte della struttura. Il motivo? Aveva alzato il gomito. Anche se nessun ladro ha approfittato del suo errore, i piani alti della banca hanno deciso di sospendere immediatamente il manager. Il direttivo è stato infatti informato dell’evento dalla Polizia, che durante un giro di ricognizione si è accorta dell’anomalia. I numeri della smorfia: abbiamo la banca, 79, il direttore, 35, l’ubriaco, 86, la porta, 17, e la Polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece la sospensione, 25.



