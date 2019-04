Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 aprile: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 42/2019, acquisiti i risultati dell’estrazione di giovedì. Il conto alla rovescia è già iniziato e tutti gli appassionati della Sisal sperano di poter concludere in bellezza questo sabato. In previsione di un week end ricco di premi, naturalmente. Prima di scoprire, schedina alla mano, se abbiamo centrato i numeri giusti, rivediamo la statistica precedente. Lo scorso giovedì lo scenttro da vincitore è stato consegnato al Lotto, grazie ad un giocatore della provincia di Reggio Emilia, di Baiso, che ha realizzato 62.375 euro in premio. Quattro numeri su Milano, a cui segue un terno su Torino centrato da un appassionato di Settimo Milanese. In questo caso il premio è da 23.750 euro, mentre scendiamo fino a 18 mila per la terza posizione sul podio. La vincita premia un partecipante della provincia di Sassari, di Arzachena, grazie ad una giocata su Cagliari. Il montepremi annuale ammonta invece a più di 345 milioni di euro, di cui 11 milioni per l’ultimo concorso. Il premio più alto vinto al 10eLotto è invece di 30 mila euro, assegnati ad un giocatore di Reggio Emilia che ha indovinato un 8 Oro. Secondo posto sul podio per una tripletta che affianca Milano, Viareggio, in provincia di Lucca, e Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, con un bottino da 20 mila euro cadauna. Il montepremi dell’ultima estrazione ammonta a 28 milioni di euro, mentre il tesoretto annuale supera la soglia da 1,2 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a raggiungere vette sempre più importanti. Il montepremi di questa sera è di 131,7 milioni di euro: una cifra sempre più importante, destinata forse a fermare la sua corsa. Oppure ad aumentare il proprio bottino, chi può dirlo. Lo scopriremo fra poco grazie alla nuova estrazione, ma meglio dare una controllata alla statistica precedente. Qualche ignaro vincitore potrebbe infatti realizzare solo ora di aver centrato i numeri giusti. Supera i 40 mila euro il 5, registrato da cinque giocatori, mentre sono 2 gli appassionati che indovinano il 4+ da oltre 29 mila euro. 140 tagliandi vincenti per la quota del 3+, con un premio da 2.454 euro, mentre 691 partecipanti vincentiper il premio da 296,33 euro associato alle sorti del 4. Scendiamo fino a 24,54 euro per il bottino del 3, realizzato da 25.033 vincitori, mentre 5,08 euro a testa per i giocatori che hanno imbroccato il 2, ovvero 374.986 fortunelli. Pochi cent di differenza quindi rispetto al premio da 5 euro dello 0+, che può contare su 24.341 vincitori. Il doppio dei giocatori che hanno invece indovinato l’1+ e si sono portati a casa 10 euro a testa, ovvero 10.966 in tutto. Infine abbiamo 1.848 vincitori per i 100 euro del 2+.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo uniti per l’estrazione di questa sera: quale sarà il destino del montepremi e soprattutto dei giocatori in gara? Possiamo solo pensare positivo ed augurarci che la sestina vincente venga finalmente estratta. Abbiamo però la possibilità di sfruttare al meglio il tempo che ci separa dall’inizio del concorso e che possiamo investire per esempio per pensare a come spendere il bottino ottenuto. A prescindere dalla sua entità, avremo di certo qualche progetto da realizzare. E nel caso in cui non fosse così, potete sempre fare affidamento sui consigli della nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, vi parliamo oggi di NexDock 2, la soluzione migliore per trasformare il proprio smartphone in un laptop. A distanza di pochi anni dal lancio della prima versione, NexDock 2 ritorna in una versione migliorata: per esempio con un design in alluminio, un display HD e porta USB-C. Nessuna CPU, zero memoria o sistema operativo: il laptop funziona semplicemente collegando il proprio dispositivo cellulare tramite apposito cavetto. Tutte le app verranno visualizzate quindi sullo schermo: si potranno inviare email, guardare film, scrivere documenti e molto altro ancora. WiFi e bluetooth integrato. Il goal da oltre 44 mila euro è già stato centrato, con versamenti che sfiorano i 300 mila. L’asta invece rimarrà ancora aperta per altri 14 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e premi per questa serata ancora da scoprire, in previsione di una nuova e ricca estrazione. Il mondo della Sisal sta per animarsi, mentre i giocatori sono già pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi. Altri invece rischiano di rimanere indietro, magari perché troppo impegnati con il lavoro o a causa delle molteplici attività di figli e nipoti. Basta un solo attimo di distrazione per rimanere fuori dai giochi, ma per fortuna serve ancora meno per riuscire a compilare e registrare la schedina. Se non avete ancora deciso quali numeri giocare, potete sempre sfruttare la combinazione che vi stiamo per annunciare grazie alla nostra Rubrica. Smorfia napoletana sotto braccio, oggi parliamo di una donna cinese che ha deciso di indossare il suo abito da sposa ogni giorno e per dieci lunghi anni. C’è un motivo ben preciso dietro il suo gesto: appena maggiorenne è stata rapita e venduta ad un uomo che ha dovuto sposare. Dopo quindici anni di maltrattamenti è riuscita finalmente a fuggire e chiedere aiuto ad una donna, che le ha presentato poi il futuro marito. Un uomo completamente diverso, che le ha fatto capire di poter essere amata e soprattutto di meritare una grande felicità. Da quel momento in poi Xiang ha deciso di indossare solo il suo abito da sposa, realizzandone tre copie per poterlo sfoggiare ogni giorno della sua vita. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la sposa, 84, la tragedia, 15, l’abito, 11, la felicità, 25, e la fuga, 80. Come Numero Oro scegliamo invece la libertà, 74.



